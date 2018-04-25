Перезахоронены останки ссыльных

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В сентябре в Казахстане были перезахоронены останки пятнадцати политзаключенных и ссыльных, сообщило Министерство культуры.

На мемориальный комплекс в Спасске, что в Карагандинской области, перенесены останки 14 ранее захороненных на кладбище города Рудный литовских политзаключенных, ссыльных и их близких. Туда же перенесен и прах участника партизанской войны Пятраса Перявичюса, который был захоронен на заброшенном сейчас кладбище города Сарань.

На месте захоронения установлена мемориальная доска с фамилиями политзаключенных. На этом мемориале уже есть памятники политзаключенным и ссыльным многих народов Европы и Азии.

«Перезахоронить останки было необходимо в этом году из-за реальной угрозы ликвидации кладбища Рудного в ближайшем будущем. Невзирая на вызовы эпидемиологической ситуации и суровый климат, запланированные работы были проведены успешно», – сказал руководитель литовской экспедиции в Казахстане, директор общественного учреждения Kultūros vertybių globos tarnyba археолог Линас Квизикявичюс.

Представители властей Казахстана еще несколько лет назад предупредили всех заинтересованных о том, что кладбище Рудного планируют сровнять с землей, срок для переноса был указан до середины 2020 года. На этом месте обнаружено месторождение меди, и там будут оборудовать шахты для ее добычи.

Работы проведены в рамках проекта «Сохранение могил не вернувшихся на Родину политзаключенных Литвы, находящихся в Республике Казахстан», их финансировало Министерство культуры.

Реализации проекта содействовали Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, посольство Литвы в Казахстане и почетный консул Литвы в Караганде.

В советское время в Казахстане действовало несколько десятков лагерей, в них отбывали сроки около 20 тысяч политзаключенных из Литвы. По масштабам ссылок, отбывания сроков и захоронений литовцев территория Казахстана уступает только России.