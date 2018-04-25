Восстановление круизного судоходства

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В этом году по причине коронакризиса Клайпедский порт отозвал круизный сезон — этот бизнес должен начать восстанавливаться с 2022 года, утверждает порт.

Представитель Клайпедского порта Кристина Гонтьер сказала, что круизное судоходство – один из бизнесов, наиболее пострадавших от пандемии.

«Весь мир захлестнула волна банкротств, только в Балтийском море остановили деятельность четыре компании, несколько круизных линий решили отозвать свои суда из региона Балтийского моря, сократить маршруты, перевозить меньшее число пассажиров», – отметила глава дирекции порта по вопросам международных связей и протокола К. Гонтьер.

По ее словам, оживление судоходства аналитики ожидают через 2-3 года, однако оно уже адаптируется к новым условиям.

«Круизное судоходство трансформировалось и адаптировалось к новым условиям – становятся более популярными малые круизные суда, поэтому ожидается, что в будущем увеличится количество заходов судов в порт», – подчеркнула она.

Клайпеда в этом году планировала рекордно большой круизный сезон – в порт должно было зайти 66 судов, сезон должен был быть самым продолжительным.

За восемь месяцев этого года количество пассажиров, прибывших в Клайпедский порт, сократилось на 51,4% до 151,4 тыс.