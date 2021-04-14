Первая страна в мире полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Власти Дании приняли решение отказаться от вакцинации COVID-препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Также решено пока не использовать вакцину американской компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом сказал глава управления Серен Брустрем на пресс-конференции, сообщает ТАСС в среду, 14 апреля.

«Препарат AstraZeneca будет исключен из программы вакцинации», – сказал он и добавил, что по мнению ведомства, существует связь между случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакциной от COVID-19 AstraZeneca.

Как пояснила представитель управления Танья Эриксен, Дания стала первой страной в мире, отказавшейся от препарата. При этом она подчеркнула, что ее ведомство согласно с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и уверено в эффективности вакцины. Дания предварительно закупила 2,4 млн доз этой вакцины. Теперь для 149 тысяч человек, получивших первую дозу препарата, позже предложат новый.

При этом от вакцины J&J власти Дании отказываются до дальнейшего уведомления. Управление намерено следить за информацией EMA и Агентства по лекарственным препаратам США, а также изучать эффективность и побочные эффекты всех вакцин против COVID-19.

В конце марта стало известно, что Дания продлила запрет на использование вакцины AstraZeneca на три недели. При этом страна одной из первых заявила об остановке вакцинации. Причиной стала смерть 60-летней женщины, у которой обнаружили тромбы после прививки.