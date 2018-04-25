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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Первые пассажирские авиарейсы в Литву могут вернуться 10–15 мая

Nuotrauka ltou.lt

Первые пассажирские рейсы в зарубежные страны могут вернуться 10-15 мая, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис. 

Пока он не называет направления, которые вернуться, лишь отмечает, что их не будет много, и что точно нельзя будет летать в страны, не соблюдающие режим карантина или являющиеся очагами коронавируса. 

«Правительство рассмотрит вопрос о том, как вернуть и предложить рейсы в нашем Вильнюсском аэропорту, но это будет точно не сегодня. Трудно гадать (когда  – BNS), мы могли бы ориентироваться на какие-то первые шаги где-то около 10-15 апреля», – сказал во вторник премьер в сейме. 

«Мы посмотрим, каким бы могло быть направление, очевидно, что не будет много направлений из тех стран, которые не применяют карантинный режим или где есть массовые очаги распространения», – так премьер ответил на вопрос о том, в каких направлениях могут быть первые рейсы. 

Министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич в качестве возможных первых направлений назвал Латвию, Германию и Польшу. 

«Первые рейсы могли бы быть в Латвию, Германию, Польшу, если эти страны возобновят прием граждан, поскольку и в Германии, и в Польше действует двухнедельный карантин, поэтому граждане, которые улетят в эти страны, будут вынуждены соблюдать карантинные условия», – заявил Я. Наркевич журналистам в сейме во вторник. 

Министр также сказал, что пока Литву о готовности возобновить рейсы информировала лишь германская авиакомпания Lufthansa.

«Полуофициально обратилась Lufthansa, предложив возможность летать в Литву, они готовы. Но я знаю, что и другие авиакомпании продают билеты, Ryanair, Wizzair осуществляют продажи билетов и в других странах для прилета в Литву, и когда наступит этот период, зависит от решения Комиссии по COVID-19», – сказал Я. Наркевич.

Между тем, литовские туроператоры сообщают, что латвийская авиакомпания Air Baltic уже с 13 мая планирует возобновить некоторые полеты, а первый рейс будет из Риги в Вильнюс. Компания уже продает билеты на этот рейс. 

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air также сообщает о продаже билетов с 13 мая из Вильнюса в Лондон, а с 17 мая – в Милан, Осло, Париж и другие города.

Между тем, глава ирландской дисконтной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири в интервью Financial Times выразил мнение о том, что ограничения на полеты в Европе будут отозваны в июле – тогда Ryanair планирует восстановить 40% рейсов, чтобы самолеты заполнялись на 50-60%. В августе компания надеется восстановить 60% рейсов, а в сентябре – до 80%.

Однако он подчеркнул, что компания не будет возобновлять рейсы, если будет требование оставлять свободными средние места в каждом ряду, чтобы сохранять большую дистанцию между людьми. 

Туроператор BPC Travel сообщил, что 2 мая планируется рейс из Вильнюса в Лондон, однако место проживание пассажиров или их трудовое соглашение должны быть в Великобритании.  

С начала апреля воздушное пространство Литвы закрыто для пассажирских рейсов с целью предотвращения распространения коронавируса. 

На минувшей неделе оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai сообщил, что сначала будет рассматриваться вопрос возобновления авиасообщения с Франкфуртом, Копенгагеном и Варшавой. 

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