Первый тур выборов с нарушениями

Кандидат от Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в Паняряйско-Григишкском избирательном округе Рената Цитацка наблюдала за пересчетом голосов ГИК. «Я бы никогда не поверила, что такие вещи могут происходить в таком крупном масштабе», – сказала она на состоявшейся пресс-конференции в Сейме.

В Паняряйско-Григишкском избирательном округе Р. Цитацка отстает от кандидата, занявшего второе место, всего на 51 голос. «Мы в партии решили попросить пересчитать мои голоса, и я была удивлена, что они вообще куда-то пропали», – посетовала политик.

Кандидат от ИАПЛ-СХС подчеркнула, что практически ни в одном из округов не было совпадения всех голосов и результатов. Политик выразила сожаление по поводу того, что Паняряйско-Григишкский округ отличился большим количеством недействительных бюллетеней, а также заявила, что не может понять, почему количество избирателей, участвовавших в нем, отображалось по-разному.

«До преодоления избирательного порога нашей партии не хватало немного. В Паняряйско-Григишкском избирательном округе в комиссии нет штампа аж на 13 процентах избирательных бюллетеней, и, если такие нарушения были в каждом избирательном округе Литвы, то вывод напрашивается сам собой», – заявила политик.

Р. Цитацка пояснила, что в Паняряйско-Григишкском избирательном округе были также документы и бюллетени из других округов, и такие бюллетени были признаны недействительными. «Я подозреваю подделку документов на участке в Траку-Воке, где были обнаружены 11 бюллетеней Движения либералов, заполненных одной рукой и одной ручкой. Кроме того, неясно, сколько избирателей пришло на этот участок в день выборов. Это количество сильно различается. Еще меня удивляет то, что в урне для голосования было обнаружено больше бюллетеней, чем выдано избирателям, – целых 286», — не скрывала своего удивления политик, добавив, что ни у руководства ГИК, ни у участковой избирательной комиссии нет никаких объяснений.

«Я всю неделю следила за своими результатами на сайте ГИК и замечала скачки то в одну, то в другую сторону», – сказал Р. Цитацка.

На избирательном участке Ужусенис у ИАПЛ-СХС незаконно отобрали 16 голосов, потому что бюллетени не были проштампованы, а большинство членов комиссии состояло из либералов и консерваторов.

ИАПЛ-СХС получила 114 голосов в Ужусенисском избирательном округе, в то время как еще 16 голосов было отнято у ИАПЛ-СХС за неаккуратное заполнение. Это каждый седьмой голос (14 процентов).

При пересчете голосов на участке Упининку также были найдены несоответствия – было зафиксировано гораздо больше недействительных бюллетеней, чем было указано в протоколах. Это не повлияло на окончательные результаты в округе Южная Дальтува – во втором туре здесь встретятся «аграрий» Кястутис Мажейка и консерватор Вайдас Шалашявичюс.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут бороться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. Кандидаты, победившие еще в первом туре, набрали более половины голосов избирателей.

Информация «ЛК», BNS