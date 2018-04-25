В Литве отзывается летнее время

Хотя литовское правительство, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода часов дважды в год, но большинство государств-членов пока его не одобряют.

В марте прошлого года Европарламент одобрил предложение о том, чтобы страны-члены не переводили время с 2021 года. Предлагается в последний раз перевести части в государствах ЕС на летнее время в последнее воскресенье марта 2021 года, а желающие остаться на зимнем времени смогут это сделать в последнее воскресенье октября 2021 года.

Введение летнего и зимнего времени обусловлено желанием лучшим образом использовать светлое время суток. Критики утверждают, что эта смена часов может вредить здоровью.