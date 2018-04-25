default image
Клиника «Томография»: сезонная профилактика

Подробнее...
default image
В Литве отзывается летнее время

Подробнее...
default image
Свободное передвижение в ЕС должно быть гарантировано независимо от пандемии - ЕК

Подробнее...
default image
НАТО примет новые обязательства по развитию военной инфраструктуры на саммите в 2021 году

Подробнее...
default image
Часть университетов полностью переходит на удаленное обучение

Подробнее...
default image
Учреждена Премия надежды и свободы для белорусских журналистов, меценат - политик

Подробнее...
default image
В Европе планируют ввести новую систему разрешений на въезд

Подробнее...
default image
В Европе в сфере сельхозпроизводства наблюдаются перебои с логистикой из-за пандемии - ФАО

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: электроэнергия и газ в следующем году не должны дорожать

Подробнее...
default image
В Польше отменили уголовную ответственность за ошибки в лечении коронавируса

Подробнее...
default image
Армии Литвы переданы еще 142 новых грузовика Unimog

Подробнее...
default image
Путин назвал две будущие сверхдержавы

Подробнее...
default image
Лауреат Нобелевской премии С. Алексиевич - доктор наук Университета им. Витаутаса Великого

Подробнее...
default image
В Литве опять рекорд заражений за сутки – 442, скончался 1 человек

Подробнее...
default image
Евросоюз сократил до девяти список стран для открытия внешних границ

Подробнее...
default image
Во втором туре выборов в сейм Литвы досрочно проголосовали 7% избирателей

Подробнее...
default image
Литва хотела бы создать на вильнюсской телебашне центр кибербезопасности ЕС

Подробнее...
default image
Беларусь позволила иностранцам совершать транзит без тестов на COVID-19

Подробнее...
default image
В Баварии впервые с весны ввели жесткие ограничения

Подробнее...
default image
На выборах в сейм Литвы начинается голосование на дому и в спецпунктах

Подробнее...
default image
Авиакомпании готовятся к новым потрясениям из-за второй волны COVID-19

Подробнее...
default image
Суд вернул А. Палецкису изъятую карточку удостоверения личности

Подробнее...
default image
Без работы могут остаться около 85 млн человек из-за новых технологий

Подробнее...
default image
У премьера одно ожидание по поводу выборов – как можно большая явка

Подробнее...
default image
Польша усилит карантин после антирекорда по COVID

Подробнее...
default image
С ростом заболеваний, часть больниц Литвы готовят резервные мощности

Подробнее...
default image
В Литве реагентов должно хватить еще на два месяца

Подробнее...
default image
Испания уже готовится к третьей волне коронавируса

Подробнее...
default image
Французские власти обвиняют соцсети в радикализации общества и разжигании ненависти

Подробнее...
default image
Рекордное количество новых случаев будем фиксировать еще не один день - А. Вярига

Подробнее...
default image
За три дня досрочного голосования во II туре выборов проголосовали 5% избирателей

Подробнее...
default image
Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ

Подробнее...
default image
Голосовавший во II туре Гитанас Науседа: выбор был легким

Подробнее...
default image
НАТО строит космическую базу в Германии

Подробнее...
default image
В Литве новый рекорд заражений за сутки – 424, скончались 5 человек

Подробнее...
default image
ЕС собирает саммит по коронавирусу 29 октября

Подробнее...
default image
Армия поможет Национальному центру общественного здоровья

Подробнее...
default image
За два дня в Испанию на лодках приплыли 876 нелегалов

Подробнее...
default image
Завершается досрочное голосование во II туре выборов в сейм Литвы

Подробнее...
default image
Г. Палуцкас сказал, что на выборах голосовал за меньшее из зол

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

В Литве отзывается летнее время

Фото pixabay.com

В предстоящие выходные в Литве отзывается летнее время.

В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Зимнее время будет действовать до конца марта. 

реклама

Хотя литовское правительство, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода часов дважды в год, но большинство государств-членов пока его не одобряют. 

В марте прошлого года Европарламент одобрил предложение о том, чтобы страны-члены не переводили время с 2021 года. Предлагается в последний раз перевести части в государствах ЕС на летнее время в последнее воскресенье марта 2021 года, а желающие остаться на зимнем времени смогут это сделать в последнее воскресенье октября 2021 года.  

Введение летнего и зимнего времени обусловлено желанием лучшим образом использовать светлое время суток. Критики утверждают, что эта смена часов может вредить здоровью. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.