Свободное передвижение в ЕС должно быть гарантировано независимо от пандемии — ЕК

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Свободное передвижение и перевозки грузов в ЕС должны быть гарантированы при любом развитии ситуации с пандемией, этот вопрос рассмотрят на саммите 29 октября. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает ТАСС.

«Ключевое значение, независимо от вида санитарного кризиса, имеет свободное передвижение, которое должно быть гарантировано, в особенности для персонала любых трансграничных служб, а также в плане перевозок грузов», — заявил Эрик Мамер. Он подчеркнул, что первая волна пандемии подтвердила ответственность стран сообщества за сохранение свободы передвижения внутри шенгенской зоны.

В марте 2020 года, когда на пике пандемии большинство стран шенгенской зоны закрыли внутренние границы, европейский единый рынок оказался на грани разрыва производственных цепочек из-за проблем с перевозкой грузов. В течение нескольких недель пробки грузовиков длиной в десятки километров стояли на контрольно-пропускных пунктах в ожидании разрешения на пересечение границы.