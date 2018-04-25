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Свободное передвижение в ЕС должно быть гарантировано независимо от пандемии — ЕК

Фото pixabay.com

Свободное передвижение и перевозки грузов в ЕС должны быть гарантированы при любом развитии ситуации с пандемией, этот вопрос рассмотрят на саммите 29 октября. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает ТАСС.

«Ключевое значение, независимо от вида санитарного кризиса, имеет свободное передвижение, которое должно быть гарантировано, в особенности для персонала любых трансграничных служб, а также в плане перевозок грузов», — заявил Эрик Мамер. Он подчеркнул, что первая волна пандемии подтвердила ответственность стран сообщества за сохранение свободы передвижения внутри шенгенской зоны.

В марте 2020 года, когда на пике пандемии большинство стран шенгенской зоны закрыли внутренние границы, европейский единый рынок оказался на грани разрыва производственных цепочек из-за проблем с перевозкой грузов. В течение нескольких недель пробки грузовиков длиной в десятки километров стояли на контрольно-пропускных пунктах в ожидании разрешения на пересечение границы.

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По данным Еврокомиссии, в настоящее время число новых случаев заражений коронавирусом быстро растет во всей Европе, превышая пиковые показатели весны. Две трети стран ЕС демонстрируют среднесуточные показатели заболеваемости более 50 случаев на 100 тыс. человек, в некоторых регионах показатель превышает 150 случаев. В связи с этим ряд стран вновь вводит ограничительные меры.

belta.by

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