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Первый в истории закон о шифровании данных приняли в Китае

Фото pixabay.com

В Китае одобрили первый в истории страны закон о шифровании данных. Соответствующее решение принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, сообщает Xinhua.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с документом, компетентные органы власти будут контролировать криптографические стандарты, которые, согласно утвержденному законодательному акту, подразделяются на ключевые, общепринятые и коммерческие типы шифрования.

Отмечается, что закон был принят для того, чтобы предотвратить утечки данных, которые способны навредить государственным структурам Китая, компаниям и частным лицам. Он также регламентирует наказания, которые полагаются в случае нарушения установленных принципов безопасности.

Правительство Китая будет всячески поощрять подготовку квалифицированных специалистов в области криптографии, а также их работу в национальных интересах.

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