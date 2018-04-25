Будет построен новый пешеходный туннель вдоль ул.Зуйкю

Фото pixabay.com

Жители Верхних и Нижних Паняряй несколько десятилетий пользуются трубой дождевой канализации, чтобы попасть домой. Вильнюсская мэрия обещает обезопасить их путь – весной начнется строительство пешеходного туннеля, пишет Made in Vilnius.

11 ноября муниципальная компания Vilniaus planas представила проект приведения в порядок территории между ул. Зуйкю — Воверю и Вадувос. Будет построен туннель для пешеходов, и приведут в порядок ведущие к нему тропы.

Сейчас сообщение между этими улицами осложнено из-за железнодорожной насыпи. Длина туннеля 113 м, ширина – 3 м, высота – 2,5 м. Рядом появятся пешеходные дорожки протяженностью 363 м. Напомним, что жители Паняряй давно просили власти построить туннель. Сейчас на работу, в школу или в детский сад они ходят по канализационной трубе длиной 110 м, в противном случае их путь становится на несколько километров длиннее.



Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt



