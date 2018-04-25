В поисках налогового компромисса

На минувшей неделе правительство Литвы по существу одобрило рассматриваемые в Cейме налоги на торговлю и банковские активы – сборы от них внесены в проект бюджета следующего года. Все же кабинет министров предложил парламенту провести консультации по поводу влияния этих налогов, сообщает BNS.

Сейму также предложено оценить дату введения налогов, их согласование с правовыми нормами Евросоюза.

В Cейме рассматривается предложение правящих обложить налогом активы банков кредитных уний и прочих долговых учреждений, превышающие 300 млн евро. Ожидается, что сборы от этого налога будут достигать около 50-60 млн евро в год.

Правящие «аграрии» также предлагают ввести налог на торговлю, которым со следующего года будет облагаться оборот розничных продавцов, превышающий 2 млн евро (без НДС), а за год его планируется собирать около 32 млн евро.

Ранее глава Ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене сообщила BNS, что налог осядет в ценах, которые платят за товары потребители, кроме того, возможно, он является незаконным.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что начатое в Сейме обсуждение законопроектов по налогообложению автомобилей и недвижимости является шагом в правильном направлении, но ранее отклоненные предложения правительства были более качественными, сообщает BNS.

После того как парламентарии в прошлом месяце отклонили инициативы кабинета министров, представители правящих партий в Сейме зарегистрировали новые проекты, которые были одобрены после первого представления.

В соответствии с новыми проектами налоги на загрязняющие атмосферу автомобили будут ниже предложенных правительством и будут взиматься только при регистрации автомобиля в Литве впервые, а при смене владельца уже зарегистрированного автомобиля взиматься не будут.

Члены Сейма предложили также оставить прежнюю предложенную правительством сумму налога на недвижимость — лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис предлагает снизить ее с 220 тыс. до 150 тыс. евро, а не до 100 тыс., как хотел Кабмин. По утверждению С. Сквернялиса, предложения парламентариев не будут эффективными в деле сокращения загрязнения окружающей среды, а от налогов на недвижимость богатые люди будут уклоняться.

«Одобренное предложение является компромиссом, но оно не решает фундаментальных вопросов, связанных с сокращением загрязнения окружающей среды. Это первый важный шаг, но мне кажется, что решение нашего правительства было лучше», — сказал С. Сквернялис журналистам в Сейме.

«Когда я слышу, что какой-то социально неблагополучный человек проживает в Старом городе Вильнюса, владеет четырехкомнатной квартирой и потому живет в бедности, — такие аргументы меня не убеждают», — изложил свою позицию глава правительства.

С. Сквернялис надеется, что более мягкие, чем предложенные правительством, налоговые изменения все равно будут приняты. «Я искренне верю, что их одобрят. Еще раз говорю: мы контролируем ситуацию, и бюджет будет таким, каким представлен — ответственным, приемлемым для большинства населения, потому что все ожидания будут учтены», — сказал премьер-министр.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ