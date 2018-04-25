Жалобы медиков

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Министерство здравоохранения получило от медиков более 500 жалоб.

Чаще всего люди указывают на непропорционально большую нагрузку, отсутствие правового регламентирования их работы, психологическое насилие, передает LTR.

Ведомство ожидало больше звонков, но намного чаще медики высказывали претензии и предложения на публичных консультациях.

Представитель Минздрава Игнас Рубикас говорит, что после того, как специалисты проанализируют полученную информацию, в лечебные учреждения отправят специальные мобильные группы.

Информация литовских СМИ