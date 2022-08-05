Питание в детских садах дорожает 

Представитель мэрии Клайпеды Йоланта Цеплене сказала: «Ассоциация обратилась с просьбой о пересмотре цен, поскольку поставщики отказывались доставлять товары, расторгали договоры, было сложно организовать питание. Цены на некоторые продукты выросли на 10-90%». Например, молоко подорожало с 0,49 до 0,94 евро, сливочное масло – с 6,77 до 9,68 евро, творог – с 2,66 до 4,30 евро, лосось – с 15,72 до 26 евро, на один евро подорожало подсолнечное масло. Клайпедский муниципалитет провел исследование и выяснил, что в среднем цены выросли на 33%.

Стоимость питания в детских садах составит 3,2 евро в день (в Вильнюсе — 2,9, в Каунасе — 2,6 евро). Если рабочая группа выяснит, что реальное подорожание еще выше, то и цена вырастет больше. Й. Цеплене заметила, что в Паневежисе питание в детских садах стоит 3,47 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ