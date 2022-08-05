Трудоустройство иностранцев

Иностранцы, завершившие высшее образование в Литве, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве в течение 10 лет, а не двух, как это было до сих пор, после окончания обучения. Если иностранцу предоставляется временная защита, ему не нужно получать разрешение Службы занятости.

Граждане Украины, члены их семей и лица без гражданства, которые проживали в Украине, но покинули ее из-за военных действий России, не будут обязаны получать разрешение Службы занятости. Эта льгота будет применяться, если иностранец подает заявление на получение вида на жительство на основе работы.

За рабочей визой иностранец может обращаться только за границей в дипломатическое представительство Литвы, а за видом на жительство на основе работы, как и прежде, – в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ