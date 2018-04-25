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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Планируется ужесточить доступность электронных сигарет в Литве

  • Фото из открытых источников

 Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все популярнее, правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их доступности, а также лицензировать производство таких сигарет и торговлю ими.

Министерство экономики и инноваций предлагает по существу одобрить поправки к закону о контроле над табаком, табачными и прочими связанными с ними изделиями, которые подготовили члены оппозиционной фракции консерваторов Милокас Маяускас и Витаутас Кярнагис. 

М. Маяускас предлагает запретить ароматизированные электронные сигареты и их пополнения. Сторонники этой инициатив считают, что запахи вишни, ванили или мяты могут приобщать молодых людей к никотину. 

Парламентарий предлагает запретить их уже с июля этого года, а министерство – с мая 2022 года, поскольку бизнес за этот срок сможет приспособиться к изменениями и распродать запасы.

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Министерство утверждает, что об этих изменениях должна быть информирована Европейская Комиссия и другие страны Евросоюза.

Электронные сигареты сейчас можно приобрести в 500 местах розничной торговли в стране. 

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