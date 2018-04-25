Плата за услуги уличных кафе – по зонам

Фото BFL/Irmantas Gelūnas

В Вильнюсе в следующем году изменится плата за разрешение на обслуживание в уличных кафе.

Город условно разделен на три зоны. В первую зону входит исторический центр столицы, его территория совпадает с территорией Старого города, охраняемого государством объекта культурного наследия. Улицы и площади этого района являются местом для множества уличных кафе и имеют самый интенсивный транспортный поток. В этом районе будут самые высокие местные сборы.

Во вторую зону входят часть территорий сянюний Науяместис, Шнипишкес и Жирмунай. Это район центральной части Вильнюса. Третья зона — вся остальная территория Вильнюса.