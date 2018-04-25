По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 беларусам – МВД

Такие разрешения выдаются министром внутренних дел по мотивированному предложению МИД о прибытии иностранца в Литву в связи с особыми гуманитарными причинами, например, по причине сложившихся политических обстоятельств или прочих угроз. Такие разрешения выдаются пострадавшим от режима, репрессий и преследований гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это правило начали применять с 11 августа.

Граждане Беларуси, стремящиеся прибыть в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы в Беларуси с просьбой выдать шенгенскую визу и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Шенгенская виза позволяет прибывать на территории стран Шенгена в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в любой 180-днейвный период с даты первого прибытия на территорию стран-членов Шенгенской зоны.

Кроме того, граждане Беларуси, в случае, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза их безопасности и жизни, могут прибыть в Литву и подать прошение о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать прошение об убежище на пограничном контрольном пункте, Службе охраны государственной границе или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы об убежище одной из форм предоставления убежища – статус беженца или дополнительная охрана, а также выдача разрешения на проживание в Литве.