По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 беларусам – МВД

По гуманитарным причинам разрешено прибыть в Литву в целом 507 гражданам Беларуси, сообщило в среду Министерство внутренних дел (МВД).
«Число прибывающих постоянно меняется, сегодня мы предоставили разрешения для прибытия в Литву. Протесты не утихают, люди решают покинуть Беларусь. Однако эти люди могут вернуться в свою страну, если им не грозит опасность», – цитируются в сообщении слова главы МВД Риты Тамашунене.
Из 507 лиц, которым указом министра выданы разрешения на прибытие в Литву по гуманитарным причинам 139 граждан Беларуси уже в Литве, а 34 попросили убежища.
Такие разрешения выдаются министром внутренних дел по мотивированному предложению МИД о прибытии иностранца в Литву в связи с особыми гуманитарными причинами, например, по причине сложившихся политических обстоятельств или прочих угроз. Такие разрешения выдаются пострадавшим от режима, репрессий и преследований гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
Это правило начали применять с 11 августа.
Граждане Беларуси, стремящиеся прибыть в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы в Беларуси с просьбой выдать шенгенскую визу и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Шенгенская виза позволяет прибывать на территории стран Шенгена в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в любой 180-днейвный период с даты первого прибытия на территорию стран-членов Шенгенской зоны.
Кроме того, граждане Беларуси, в случае, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза их безопасности и жизни, могут прибыть в Литву и подать прошение о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать прошение об убежище на пограничном контрольном пункте, Службе охраны государственной границе или Департаменту миграции.
После рассмотрения просьбы об убежище одной из форм предоставления убежища – статус беженца или дополнительная охрана, а также выдача разрешения на проживание в Литве.
“По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 беларусам – МВД”
Нравится мне это! Молодежь которая ещё ничего не сделала для своей страны, не заработала хотя бы на свои нужды , бунтуют и они герои которых надо приютить, научить как бунтовать дальше. А семья, у которой здесь находятся старые родители , которых надо досмотреть да и сами уже не молоды, не смотря на то что у них есть визы — не имеют на это права, так как здесь нет родственников, не пустят. А чем теперь можно до нас добраться кроме как на машине или окольными путями?Куда не кинь — везде клин! Двойные стандарты, если есть закон о пересечении границ, он должен быть для всех одинаков. И не надо из белоруссов делать мучеников — везде политические интриги, без человеческого лица.