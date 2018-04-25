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TOP,Новости,Общество,Соседи

По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 беларусам – МВД

Фото vrm.lrv.lt

По гуманитарным причинам разрешено прибыть в Литву в целом 507 гражданам Беларуси, сообщило в среду Министерство внутренних дел (МВД). 

«Число прибывающих постоянно меняется, сегодня мы предоставили разрешения для прибытия в Литву. Протесты не утихают, люди решают покинуть Беларусь. Однако эти люди могут вернуться в свою страну, если им не грозит опасность», – цитируются в сообщении слова главы МВД Риты Тамашунене. 

Из 507 лиц, которым указом министра выданы разрешения на прибытие в Литву по гуманитарным причинам 139 граждан Беларуси уже в Литве, а 34 попросили убежища. 

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Такие разрешения выдаются министром внутренних дел по мотивированному предложению МИД о прибытии иностранца в Литву в связи с особыми гуманитарными причинами, например, по причине сложившихся политических обстоятельств или прочих угроз. Такие разрешения выдаются пострадавшим от режима, репрессий и преследований гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. 

Это правило начали применять с 11 августа.   

Граждане Беларуси, стремящиеся прибыть в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы в Беларуси с просьбой выдать шенгенскую визу и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Шенгенская виза позволяет прибывать на территории стран Шенгена в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в любой 180-днейвный период с даты первого прибытия на территорию стран-членов Шенгенской зоны.    

Кроме того, граждане Беларуси, в случае, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза их безопасности и жизни, могут прибыть в Литву и подать прошение о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать прошение об убежище на пограничном контрольном пункте, Службе охраны государственной границе или Департаменту миграции. 

После рассмотрения просьбы об убежище одной из форм предоставления убежища – статус беженца или дополнительная охрана, а также выдача разрешения на проживание в Литве. 

По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 беларусам – МВД

  1. Роберт :

    Нравится мне это! Молодежь которая ещё ничего не сделала для своей страны, не заработала хотя бы на свои нужды , бунтуют и они герои которых надо приютить, научить как бунтовать дальше. А семья, у которой здесь находятся старые родители , которых надо досмотреть да и сами уже не молоды, не смотря на то что у них есть визы — не имеют на это права, так как здесь нет родственников, не пустят. А чем теперь можно до нас добраться кроме как на машине или окольными путями?Куда не кинь — везде клин! Двойные стандарты, если есть закон о пересечении границ, он должен быть для всех одинаков. И не надо из белоруссов делать мучеников — везде политические интриги, без человеческого лица.

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