default image
В России предлагают ввести «новогоднюю» визу для иностранцев

Подробнее...
default image
2019 год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений

Подробнее...
default image
Нидерланды официально перестали использовать название Голландия для обозначения страны

Подробнее...
default image
По литовским договорам с турецкими строителями в Каунасе расчет произведен

Подробнее...
default image
Грипп наступает

Подробнее...
default image
Финские «подарки» Литве

Подробнее...
default image
Почему растут цены на электроэнергию?

Подробнее...
default image
Расходы на здравоохранение увеличатся

Подробнее...
default image
Хорватия начала председательство в Совете ЕС

Подробнее...
default image
Хорватия обещает помочь малым странам c Пакетом мобильности

Подробнее...
default image
Swedbank, SEB и Siauliu bankas должны готовиться к возможному кризису

Подробнее...
default image
Словакия передала Албании обязанности председателя ОБСЕ

Подробнее...
default image
КНДР вскоре представит новое стратегическое вооружение

Подробнее...
default image
Истребителей Балтийской воздушной полиции снова уменьшится до восьми

Подробнее...
default image
Борис Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей

Подробнее...
default image
Вильнюсский аэропорт за 2019 год обслужил 5 млн пассажиров

Подробнее...
default image
Прогноз BNS: ключевые события в политике и обществе в 2020 году

Подробнее...
default image
Трамп назвал дату подписания сделки с Китаем

Подробнее...
default image
В Каунасе начались проверки турецких строителей

Подробнее...
default image
Аналитики прогнозируют, что трудовая иммиграция в Литве продолжит расти

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости,Общество

По литовским договорам с турецкими строителями в Каунасе расчет произведен

  • Фото BFL/ Инги Йодите

По литовским договорам с турецкими строителями, занятыми на реконструкции Каунасского стадиона, расчет произведен, поэтому оснований для протестов у них нет, говорит встретившийся в четверг с руководством Каунаса адвокат компании Kayi Construction Гинтарас Черняускас.

«По литовским трудовым договорам компания Kayi полностью рассчиталась с этими работниками, и работники не могут предъявлять претензии», – сказал он BNS.

Глава филиала компании Александрас Беганскас немного раньше в четверг подтвердил, что проблемы возникли из-за заключенных с рабочими в Турции трудовых договоров, расчет по которым с ними запаздывает.

«Эти деньги уже готовы, и мы предложили все суммы, которые у нас им причитаются. Существует проблема с материнской компанией, которая находится в Турции», — сказал Беганскас.

реклама

Г. Черняускас говорит, что эти проблемы туркам следует решать по возвращении на родину.

«Если это на самом деле правда, то им следует решать эти вопросы в Турции, а не в Литве», – сказал он.

По словам адвоката, для переговоров с бастующими рабочими в Литву приезжает руководство Kayi из Турции, и тем не менее он подчеркнул, что работы на стадионе продолжаются и на них этот конфликт не скажется.

«Эти протесты никак не помешают работам по строительству стадиона», – сказал адвокат.

По информации А. Беганскаса, опоздания с расчетом в Турции связаны с тем, что с компанией своевременно не рассчитались за работы другие заказчики, а со строителями попытаются договориться о том, чтобы им была выплачена часть образовавшегося в Турции долга, и постараются подписать договор мировой, по которому окончательный расчет будет произведен в течение полугода.

В четверг проверку филиала Kayi Construction в Литве начала Государственная инспекция по труду.

Как сказала BNS Советник по связям с общественностью Государственной инспекции по труду Юргита Кажукаускайте-Сарницкене, проверяются документы компании.

Работающие на строительстве стадиона турецкие рабочие начали протестовать в конце декабря, а в последний день года они начали голодовку напротив Каунасского городского самоуправления.

Профсоюз 1-го мая некоторое время назад сообщил, что бастуют 53 рабочих, которые не получают зарплату.

По данным профсоюза, компания задолжала каждому рабочему от 7 до 12 тыс. евро.

Руководство Каунасского самоуправления, которое в связи с создавшейся ситуацией пригласило представителей Kayi Construction на встречу, утверждает, что призывает ускорить решение проблемы, и подчеркивает, что если из-за протестов работы по реконструкции стадиона будут опаздывать, то будет рассмотрена возможность назначить штрафы, не исключается и крайняя мера – расторжение договора с турецкой компанией.

Каунасский муниципалитет подписал контракт на реконструкцию стадиона имени С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction в июне 2018 года.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600