По литовским договорам с турецкими строителями в Каунасе расчет произведен

Г. Черняускас говорит, что эти проблемы туркам следует решать по возвращении на родину.

«Если это на самом деле правда, то им следует решать эти вопросы в Турции, а не в Литве», – сказал он.

По словам адвоката, для переговоров с бастующими рабочими в Литву приезжает руководство Kayi из Турции, и тем не менее он подчеркнул, что работы на стадионе продолжаются и на них этот конфликт не скажется.

«Эти протесты никак не помешают работам по строительству стадиона», – сказал адвокат.

По информации А. Беганскаса, опоздания с расчетом в Турции связаны с тем, что с компанией своевременно не рассчитались за работы другие заказчики, а со строителями попытаются договориться о том, чтобы им была выплачена часть образовавшегося в Турции долга, и постараются подписать договор мировой, по которому окончательный расчет будет произведен в течение полугода.

В четверг проверку филиала Kayi Construction в Литве начала Государственная инспекция по труду.

Как сказала BNS Советник по связям с общественностью Государственной инспекции по труду Юргита Кажукаускайте-Сарницкене, проверяются документы компании.

Работающие на строительстве стадиона турецкие рабочие начали протестовать в конце декабря, а в последний день года они начали голодовку напротив Каунасского городского самоуправления.

Профсоюз 1-го мая некоторое время назад сообщил, что бастуют 53 рабочих, которые не получают зарплату.

По данным профсоюза, компания задолжала каждому рабочему от 7 до 12 тыс. евро.

Руководство Каунасского самоуправления, которое в связи с создавшейся ситуацией пригласило представителей Kayi Construction на встречу, утверждает, что призывает ускорить решение проблемы, и подчеркивает, что если из-за протестов работы по реконструкции стадиона будут опаздывать, то будет рассмотрена возможность назначить штрафы, не исключается и крайняя мера – расторжение договора с турецкой компанией.

Каунасский муниципалитет подписал контракт на реконструкцию стадиона имени С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction в июне 2018 года.