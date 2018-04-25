default image
Среди новых случаев коронавируса – вильнюсские медики, водитель автобуса

Подробнее...
default image
Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Подробнее...
default image
В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Подробнее...
default image
Открывается еще один погранпункт на границе Литвы и Латвии– МВД

Подробнее...
default image
США намерены предоставить грин-карты тысячам медработников из зарубежных стран

Подробнее...
default image
Смягчение карантина: теперь в открытых местах маски носить необязательно

Подробнее...
default image
Для возвращающихся в Литву будет обязательна самоизоляция и проверка на COVID-19

Подробнее...
default image
Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами

Подробнее...
default image
В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

Подробнее...
default image
А.Вярига: карантин в Литве скорее всего будет продлен и сохранится надолго

Подробнее...
default image
В Турции введен комендантский час в 31 провинции

Подробнее...
default image
Климатологи дали неутешительный прогноз по изменениям климата

Подробнее...
default image
С 25 мая школьники начальных классов в Литве вернутся в школы, возобновят работу кружки

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 30 мая

Подробнее...
default image
Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

Подробнее...
default image
По обвинениям в коррупции задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник СРФП

Подробнее...
default image
Возврат денег за несостоявшиеся полеты: ЕС на стороне потребителей

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено 14 новых случаев коронавируса, общее количество – 1505

Подробнее...
default image
Лоукостер Ryanair возобновит 40% рейсов с 1 июля

Подробнее...
default image
Возобновляются регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Подробнее...
default image
Япония может досрочно отменить режим ЧП в ряде префектур

Подробнее...
default image
В будущем в Литве вероятно снижение цен - экономист М.Дубниковас

Подробнее...
default image
Сегодня Европарламент рассмотрит визовое соглашение с Беларусью

Подробнее...
default image
В Эстонии с 18 мая откроются спортклубы и бассейны

Подробнее...
default image
Идет поиск ускорения работ Rail Baltica и электрификации ж/д

Подробнее...
default image
В Греции и Испании открываются пляжи

Подробнее...
default image
В мае Литва подпишет с Беларусью соглашение об оповещении об атомной аварии

Подробнее...
default image
Лавров: РФ получит от США помощь по коронавирусу

Подробнее...
default image
Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

Подробнее...
default image
Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют 20% от общего количества

Подробнее...
default image
Преидент Польши подписал новую стратегию нацбезопасности страны

Подробнее...
default image
Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице сложная

Подробнее...
default image
В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

Подробнее...
default image
В больницах от коронавируса лечатся 105 человек, 12 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
На КПП Райгардас задержаны спрятанные в ДСП сигареты стоимостью 2 млн евро

Подробнее...
default image
Массовое тестирование на Covid-19 нереально, спрос на тесты в мире превышает предложение

Подробнее...
default image
В Вильнюсской клинической больнице от коронавируса скончался пациент

Подробнее...
default image
Швеция не ввела карантин – поможет ли это ее экономике?

Подробнее...
default image
В Беларуси осваивают варианты добычи трудноизвлекаемой нефти

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: обеспечив безопасность, рестораны смогут открыться и с 18 мая

Подробнее...
TOP,Новости,Происшествия

По обвинениям в коррупции задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник СРФП

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), адвокат. 

Как сообщила прокуратура, задержаны прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, сотрудник СРФП Нериюс Валатка, практикующий в Каунасе адвокат Шарунас Мицкявичюс и еще шесть частных лиц. 

«Досудебное расследование было начато после получения данных о том, что упомянутые прокуроры, также как и сотрудник СРФП, встречаются с упомянутым адвокатом, обсуждают дела, находящиеся в их ведении, их ход, обсуждают не подлежащие гласности данные, которые могут быть полезны третьим частным лицам», – заявил на пресс-конференции Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис. 

«Есть подозрения в том, что такие действия могли быть совершены по имеющим особое значение делам о растрате имущества в банке Ukio bankas, в деле кредитного объединения Kreditu unija, в прочих делах о финансовых преступлениях», – сказал он.

Ведется расследование торговли влиянием, подкупа, злоупотреблений и взяточничества. 

По словам Э. Пашилиса, прокуроры, фигурирующие в расследовании, отстранены от службы, в среду проводятся служебные проверки. 

Он отметил, что дела этих прокуроров будут пересмотрены, а также те дела, которые были прекращены, остановлены, а лица были освобождены от ответственности. 

Директор проводящей расследование Службы спецрасследований (ССР) Литвы Жидрунас Барткус сказал, что досудебное расследование, в рамках которого были проведены действия в среду, длительное время проводилось негласно. 

«Сегодня рано утром была проведена крупномасштабная операция, в ней приняли участие около 50 сотрудников ССР. Было проведено около 30 обысков, и если говорить об объеме дела, то расследуется не менее 30 преступных деяний», – сказал глава ССР.

Он подчеркнул, что при проведении досудебного расследования велось сотрудничество со Службой расследования финансовых преступлений и Генпрокуратурой.

Ж. Барткус также выразил удовлетворение тем, что результата добились без утечки информации.  Он не детализировал, когда было начато досудебное расследование, но сказал, что это произошло в этом году. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.