По подозрению в шпионаже задержан гражданин Литвы Даниэлюс – полиция

По его словам, суд постановил назначить подозреваемому меру пресечения — арест на два месяца.

Досудебное расследование, начатое в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности, проводится сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы, расследование возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура, указал Матонис.

«Чтобы не навредить расследованию, мы пока не можем комментировать это расследование», — сказал он.

Независимое белорусское телевидение «БелСат» сообщило, что правоохранительные органы подозревают, что Даниэлюс внедрился в белорусские организации в Литве и передал информацию о них белорусской разведке.

По данным телевидения, Даниэлюс представлялся бизнес-консультантом, читал лекции и предлагал юридическую помощь. «БелСат» сообщает, что этот человек помогал организациям «Наш дом», «Дапамога».

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