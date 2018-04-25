По ситуации в ДГБ созывается внеочередное заседание комитета сейма Литвы

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас на следующей неделе созывает внеочередное заседание комитета в связи ситуацией в Департаменте госбезопасности (ДГБ), обусловленной информацией о возможно незаконном сборе информации.

В следующий вторник на закрытом заседании комитет планирует заслушать руководителей ДГБ. Департамент утверждает, что не собирал информации о лицах, упомянутых в данных информатора — высокопоставленного представителя разведки, но мог проверять информацию.

В четверг глава ДГБ Дарюс Яунишкис заявил, что сотрудники разведки «встречались с различными претендентами и кандидатами в разных обстоятельствах по разным причинам», и детали этого он готов представить КНБО.

Ранее НКБО заслушал информацию о проверке данных информатора, проведенной Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой. После того закрытого заседания Д. Гайжаускас заявлял журналистам, что полученные материалы проверялись десять месяцев и признаков преступной деятельности не было обнаружено.