По ситуации в ДГБ созывается внеочередное заседание комитета сейма Литвы

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас на следующей неделе созывает внеочередное заседание комитета в связи ситуацией в Департаменте госбезопасности (ДГБ), обусловленной информацией о возможно незаконном сборе информации.
В следующий вторник на закрытом заседании комитет планирует заслушать руководителей ДГБ. Департамент утверждает, что не собирал информации о лицах, упомянутых в данных информатора — высокопоставленного представителя разведки, но мог проверять информацию.
В четверг глава ДГБ Дарюс Яунишкис заявил, что сотрудники разведки «встречались с различными претендентами и кандидатами в разных обстоятельствах по разным причинам», и детали этого он готов представить КНБО.
Ранее НКБО заслушал информацию о проверке данных информатора, проведенной Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой. После того закрытого заседания Д. Гайжаускас заявлял журналистам, что полученные материалы проверялись десять месяцев и признаков преступной деятельности не было обнаружено.
«В комитете планируется и далее, как это предусмотрено в законе о разведке и уставе сейма, в порядке парламентского контроля рассмотреть публично поднимаемые вопросы об обоснованности информации. О результатах парламентского контроля будут информированы сейм и общественность», – говорится в пресс-релизе отдела сейма по связям с общественностью.
Сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутас Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе. Данные якобы собирались и о других известных жителях Литвы.
Информатор утверждал, что этими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политической нейтральности.
В. Бакас передал материалы ССР и Генпрокуратуре, а узнав, что расследование больше не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.
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