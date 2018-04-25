default image
Установлено, где появился первый случай коронавируса в Европе

Подробнее...
default image
По ситуации в ДГБ созывается внеочередное заседание комитета сейма Литвы

Подробнее...
default image
Евросоюз и Британия начали вторую фазу переговоров о Brexit

Подробнее...
default image
Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб

Подробнее...
default image
В Москве проходят переговоры Эрдогана и Путина

Подробнее...
default image
В Германии облегчаются условия приема на работу иностранцев

Подробнее...
default image
Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой

Подробнее...
default image
С. Малинаускас уходит с должности советника премьера С. Сквернялиса

Подробнее...
default image
В России подтвержден седьмой случай коронавируса

Подробнее...
default image
Налог на автомобили может обойтись дороже

Подробнее...
default image
Китай поможет странам, пострадавшим от COVID-19

Подробнее...
default image
В Индонезии инфицированных коронавирусом отправят на необитаемый остров

Подробнее...
default image
Выпускать дезинфицирующую жидкость в четверг разрешат ещё 11 предприятиям

Подробнее...
default image
В госрезервах Латвии не хватает медикаментов

Подробнее...
default image
В Украине прогнозируют рост числа инфицированных коронавирусом

Подробнее...
default image
К. Мажейка обещает, что к 2023 году не останется домов без централизованных сточных сетей

Подробнее...
default image
Столтенберг рассказал, когда выведут войска из Афганистана

Подробнее...
default image
В Беларуси лабораторно подтвержденных шесть случаев заболевания коронавирусом

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ Евросоюза для беженцев

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы предлагает сейму осудить попытки России переписать историю

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

По ситуации в ДГБ созывается внеочередное заседание комитета сейма Литвы

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас на следующей неделе созывает внеочередное заседание комитета в связи ситуацией в Департаменте госбезопасности (ДГБ), обусловленной информацией о возможно незаконном сборе информации. 

В следующий вторник на закрытом заседании комитет планирует заслушать руководителей ДГБ. Департамент утверждает, что не собирал информации о лицах,  упомянутых в данных информатора — высокопоставленного представителя разведки, но мог проверять информацию. 

В четверг глава ДГБ Дарюс Яунишкис заявил, что сотрудники разведки «встречались с различными претендентами и кандидатами в разных обстоятельствах по разным причинам», и детали этого он готов представить КНБО. 

Ранее НКБО заслушал информацию о проверке данных информатора, проведенной Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой. После того закрытого заседания Д. Гайжаускас заявлял журналистам, что полученные материалы проверялись десять месяцев и признаков преступной деятельности не было обнаружено.

реклама

«В комитете планируется и далее, как это предусмотрено в законе о разведке и уставе сейма, в порядке парламентского контроля рассмотреть публично поднимаемые вопросы об обоснованности информации. О результатах парламентского контроля будут информированы сейм и общественность», –  говорится в пресс-релизе отдела сейма по связям с общественностью. 

Сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутас Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.  Данные якобы собирались и о других известных жителях Литвы. 

Информатор утверждал, что этими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политической нейтральности. 

В. Бакас передал материалы ССР и Генпрокуратуре, а узнав, что расследование больше не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600