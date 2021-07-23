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Почти 90% находящихся в больницах с COVID-19 людей не были привиты, показывают предварительные данные органов Литвы, которыми располагает BNS.

Если считать людей, которые находятся на лечении с начала июня, чуть менее 10% получили только одну дозу вакцины.

Как сообщил позже в пятницу Департамент статистики, среди находящихся в больницах непривитые составляют 88%, привитые одной из двух доз вакцины — 7%, в больницах 1% тех, кто привит полностью, но после последней дозы прошло менее двух недель, а также 4% тех, кто привит полностью, но после последней прививки прошло как минимум две недели.

Подобные показатели имеют место и оценке новых заражений.

За тот же период около 80% новых случаев заболевания коронавирусом составили непривитые люди. Привитых одной дозой вакцины, однако заразившихся людей было чуть больше 10%.

Если считать смерти от этой болезни, то примерно 90% умерших не были привиты.

Подробный анализ эффективности вакцин планируется обнародовать в середине августа.



BNS