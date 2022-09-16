Почти герой, но у него лапки

Однако, когда на мирный городок Какамути нападает кот-сумоист Ика Чу и его приспешники — коты-ниндзя! У этого толстого борца свои планы — стереть с лица земли мирный городок! Хэнк понимает, что для него настал час икс! Масштаб внешней угрозы заставляет пса лукавить и убеждать окружающих в том, что он настоящий самурай: у горе-воина даже нет документов, подтверждающих звание, не говоря об умении держать в руках катану.

На счастье, Хэнк встречает гуру Джимбо — самурая, который во время одной из миссий нарушил кодекс чести. Ошибка прошлого поставила крест на карьере кота, сменив меч в лапах на бутылку валерьянки. Подавленный герой в отставке берет пса в ученики, даже не надеясь, что в будущем Хэнк сможет стать самураем. Обучение пойдет на пользу обоим и псу-самураю самое время вступить в самую героическую и ответственную борьбу!

Смотрите веселый мультфильм, наполненный юмором, отвагой и решительностью, о великих мечтах, которые обязательно сбудутся, если этого очень хотеть, очень стараться и верить в них.

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