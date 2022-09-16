В каждом из объектов, участвующих в этом году в туристическом проекте «Познакомимся с усадьбами Литвы» („Pažinkime Lietuvos dvarus“), посетители смогут получить символические ключи и принять участие в игре. Ключ – это символ данного проекта, подсказка к усадьбе или замку, возможность распахнуть дверь новым открытиям культурного наследия. Посещая литовские замки и усадьбы на протяжении всего проекта, путешественники получат новые впечатления, узнают, какие мероприятия проводятся в замках и усадьбах или какая особая аура их окружает, а в конце проекта у участников будет не только коллекция прекрасных воспоминаний, но и возможность выиграть призы.

В какой усадьбе находится один из самых длинных пешеходных мостов в Литве, в каком усадебном парке есть водоемы в форме инициалов основателя, какой литовский замок является «самозванцем», а какой в высшей степени пропитан сакральным духом? Все, что вам нужно для того, чтобы узнать ответы на эти вопросы, это немного любопытства и желание отправиться в путешествие по нашей прекрасной стране.

Среди первых объектов, принявших участие в проекте в этом году, — замки Биржай, Мядининкай, Таураге, Панемуне, замки острова Тракай и полуострова Тракай. Первыми литовскими усадьбами, которые пригласили к себе туристов для участия в игре, стали: Аланта, Анташава, Аукштойи Фреда, Бистрамполис, Бурбишкес, Ильзенберг, Кельме, Куршенай, Липлюнай, Любавас, Маркучяй, Паэжеряй, Палесюс, Плунге, Рокишкис, Тускуленай и Вяркю.

В 2018 году Литовская ассоциация замков и усадеб совместно с латвийскими и эстонскими партнерами реализовала проект, приглашавший людей путешествовать и исследовать усадьбы стран Балтии. Он имел большой успех: были получены замечательные отзывы и вопросы о том, будет ли организована еще одна игра путешествий и открытий, а также когда она состоится. Действительно, отрадно, что в этом году путешественников снова ждут и приглашают открыть новые двери объектов наследия, хранящих истории прошлого.

Чтобы принять участие в игре, путешественникам необходимо посетить сайт проекта www.lietuvosdvarai.lt и распечатать карточку путешественника. Карточку также можно будет получить в замке или усадьбе – участнике проекта.

В каждом объекте путешественники смогут получить символический ключ – наклейку, свидетельствующую о том, что они посетили это место. Ключ – это символ дома, в данном случае замка или усадьбы, который открывает двери к различным объектам наследия.

Посетители смогут собирать наклейки из замков или усадеб в своих карточках путешественника. Тот, кто соберет не менее 15 наклеек, будет участвовать в розыгрыше, а самые активные путешественники будут приглашены на заключительное мероприятие в одну из усадеб.

Для участия в розыгрыше путешественники могут отдать свои карточки с собранными наклейками в любой из участвующих замков или усадьбу, отправить их в Ассоциацию замков и усадеб Литвы по почте или отсканированными по электронной почте. Каждый путешественник может подать только одну карточку.

Важно: всегда проверяйте актуальную информацию о времени посещения выбранного замка или усадьбы.

Полную информацию см. на сайте: www.lietuvosdvarai.lt

Пусть в этом году вашим приключением станут неожиданные открытия в замках и усадьбах Литвы!