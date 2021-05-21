Почти у 20% десятиклассников в Литве неудовлетворительные знания по математике

Почти у одной пятой части десятиклассников Литвы знания по математике не достигают удовлетворительного уровня, свидетельствуют результаты проверки достижений основного образования, опубликованные Национальным агентством по образованию.
«Проведенная в этом году удаленно, электронным способом, проверка знания десятиклассников не принесла больших неожиданностей и не вскрыла новых тенденций. Важно обратить внимание, что эти результаты школьников будут использованы для подготовки к будущим экзаменам на аттестат зрелости», – сказала директор агентства Рута Красаускене.
В этом году проверку знаний по математике проходили 24 тыс. 841 десятиклассник. Набранный средний показатель составил 25 баллов из 45 возможных.
Почти половина – 44,7% – школьников добились основного уровня, 17,9% – % удовлетворительного, 17,8% показали себя очень хорошо, а 19,7% не достигли удовлетворительного уровня.
Проверку знания по литовскому языку и литературе проходили 24 тыс. 803 ученика. Их обобщенные результаты пока не опубликованы.
Желающие получить основное образование десятиклассники обязаны пройти проверку знаний по ряду предметов. Далее подростки могут продолжить обучение в рамках средней школы или избрать программу профшкол.