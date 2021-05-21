Почти у 20% десятиклассников в Литве неудовлетворительные знания по математике

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Почти у одной пятой части десятиклассников Литвы знания по математике не достигают удовлетворительного уровня, свидетельствуют результаты проверки достижений основного образования, опубликованные Национальным агентством по образованию.

«Проведенная в этом году удаленно, электронным способом, проверка знания десятиклассников не принесла больших неожиданностей и не вскрыла новых тенденций. Важно обратить внимание, что эти результаты школьников будут использованы для подготовки к будущим экзаменам на аттестат зрелости», – сказала директор агентства Рута Красаускене.