Подоходный налог: возврат и уплата

«Ставка подоходного налога с физических лиц, применяемая во всех странах Балтии, составляет 20%, при этом можно вернуть часть подоходного налога, уплаченного за взносы в частные пенсионные фонды, а в Литве и Латвии — со взносов по страхованию жизни. Хотя жители всех стран имеют равные возможности воспользоваться налоговыми льготами, лучше всего ими пользуются эстонцы», — комментирует Ю. Цвиликене.

По словам эксперта Swedbank, такое сравнение с соседними странами показывает, что литовцы не используют весь свой потенциал для возврата налогов.

«Тот факт, что эстонцы возвращают больше налогов, является естественным, поскольку они обычно экономят большую часть своего дохода по сравнению с латышами или литовцами. Поэтому жители Литвы должны увеличить свою долю сбережений и инвестиционных доходов, направляя их на меры, поддерживаемые государством », — говорит Ю. Цвиликене.

Новшества в налоговой системе

В настоящее время жители страны могут вернуть часть подоходного налога, уплаченного в пенсионные фонды второго и третьего уровня, а также за взносы на страхование жизни своей или членов семьи.

«Максимальная сумма, которую может получить гражданин, таким образом, составляет 300 евро. В то же время максимальная сумма выплат, с которой можно вернуть налоги, составляет 1500 евро в год. Возвращенная сумма не может превышать 25 проц. общей суммы подоходного налога, выплачиваемого за год», — напоминает глава Института финансов Swedbank.

Кстати, с прошлого года жители страны могут вернуть часть подоходного налога за расходы на ремонт дома или автомобиля, на расходы по уходу за ребенком. Возмещается сумма, уплаченная за работу, а не за приобретение материалов или товаров. Максимальная сумма расходов, с которой можно вернуть часть налога, составляет 2 тыс. евро. Таким образом, можно вернуть до 400 евро в год.

Дополнительный доход лучше всего направить на сбережения

Согласно опросу, проведенному Институтом финансов Swedbank в феврале этого года, около 65 процентов жителей планируют вернуть часть уплаченных денег. Однако только 20 проц. планируют использовать возвращенные деньги на сбережение, 5 проц. — на инвестиции. В Эстонии, например, 28 проц. населения откладывают деньги на сбережения, а на инвестиции — 6 проц.

Согласно опросу, 39 проц. населения страны намерено тратить возвращенные деньги на свои ежедневные расходы, каждый седьмой житель потратит их на поездки или хобби.

«Возвращенные налоговые переплаты следует рассматривать как дополнительный доход. Само собой разумеется, может возникнуть соблазн потратить деньги на однодневные нужды, но было бы разумнее использовать их на долгосрочные цели, такие, как образование ребенка, обеспечение лучшей старости. Это значительно увеличит эффект возврата инвестиций», — советует Ю. Цвиликене.

Не только возвратить, но и оплатить

По словам эксперта Swedbank, следует помнить, что этот период предназначен не только для возврата переплат, но и для уплаты налогов. Задолженность по налогам наиболее актуальна для занимающихся индивидуальной или аналогичной деятельностью, и они должны самостоятельно подсчитывать свои доходы и расходы.

«Эти граждане должны планировать заранее и быть готовыми платить налоги, чтобы не приходилось сталкиваться с неожиданным сюрпризом при подаче годовой налоговой декларации, которая может потребовать от них на время затянуть пояса», — говорит Ю. Цвиликене.

Ева Валешкайте