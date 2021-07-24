Погрузочные компании порта: сейчас неподходящее время для подорожания аренды земли

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В связи с предстоящим со следующего года повышением платы за аренду земли в Клайпедском порту руководители работающих в порту погрузочных компаний говорят, что понимают, что плата должна меняться, однако, по их мнению, сейчас для этого неподходящее время. Предприниматели уверяют, что о некоторых изменениях с ними договорено не было.

По словам президента Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотаса Шилейки, сейчас неподходящее время повышать плату, потому что геополитическая ситуация напряженная, кроме того, сложная ситуация на рынке грузов.

Он говорит, что после длительных переговоров был найден компромисс, однако в нем не были учтены предложения предприятий по ремонту судов.

«Мы видим, что в данном случае компромисс не был достигнут, потому что плата за аренду земли для предприятий по ремонту и строительству судов вырастет значительно. Этот пункт в нашем протоколе обсуждался, мы внесли свои предложения, однако они не были учтены, министр не учел их подписал распоряжение», — сказал BNS В. Шилейка.

В окончательном варианте предусмотрено, что если предприятие не осуществляет погрузочную деятельность, в его отношении применятся коэффициент платы 3,5. По словам В. Шилейки, в первоначальной версии был предусмотрен коэффициент 2,75, а Ассоциация морских погрузочных компаний предлагала не применять его вообще.

По словам главы контролируемой международным оператором портовых терминалов Terminal Investment одной из крупнейших погрузочных компаний Клайпедского порта Klaipedos smelte Римантаса Юшки, во время пандемии и неясной геополитической ситуации такие изменения не самый правильный шаг.

Р. Юшка сказал, что Klaipedos smelte платила в год почти 1 млн евро платы за аренду земли, а теперь эта цифра превысит миллион.