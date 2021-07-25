Мы уже рассказывали о малыше Споте, который вместе с другими котятами был найден прямо на автобусной остановке в районе Лепкальнис в Вильнюсе. Малышка Ташке (по-русски Пятнашка) – это сестричка Спота. Добрые люди не прошли мимо выброшенных бедняжек и связались с нами. К счастью, удалось разместить малышей в приюте, и сейчас они уже в безопасности. Ищем для Ташке любящих и ответственных хозяев, которые не предадут ее, будут любить, заботиться, баловать и быть всегда рядом. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».