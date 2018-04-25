default image
Изменения в работе медучреждений

Подробнее...
default image
Статистика измерила температуру экономики

Подробнее...
default image
Премьер принес извинения

Подробнее...
default image
Готовь сани летом...

Подробнее...
default image
Польская авиакомпания LOT возобновит рейсы из Вильнюса в Лондон

Подробнее...
default image
Социальная защищенность: статистика и реальность

Подробнее...
default image
Турсектор хочет организовывать путешествия в отдельные регионы Европы

Подробнее...
default image
Цена эмиграции

Подробнее...
default image
Суд пока не будет рассматривать иск на 240 млн евро к группе Veolia

Подробнее...
default image
Отпуск госслужащих и текущая ситуация

Подробнее...
default image
Жизнь с коронавирусом

Подробнее...
default image
Столетие мирного договора между Россией и Литвой: сквозь призму истории

Подробнее...
default image
Пока использовано 18% средств плана стимулирования экономики – правительство

Подробнее...
default image
Из Вильнюса в Варшаву - за 3 часа 30 минут

Подробнее...
default image
Победитель конкурса атташе Литвы по культуре в Великобритании - У. М. Торнау

Подробнее...
default image
Кредит: брать или нет?

Подробнее...
default image
Французская компания финансовых технологий Privat3 учреждает предприятие в Литве

Подробнее...
default image
Банки Литвы в этом году отложили выплаты по ипотеке на 280 млн евро

Подробнее...
default image
Fitch Ratings подтвердило присвоенный Литве долгосрочный кредитный рейтинг A

Подробнее...
default image
Сотрудник офиса президента общался с больным COVID-19, Г. Науседа и другие - изолировались

Подробнее...
default image
Винни

Подробнее...
default image
Преподобные Тихон и Геннадий Костромские

Подробнее...
default image
В Литве 37 новых случаев заболеваний коронавирусом

Подробнее...
default image
В общем доме и под одной крышей

Подробнее...
default image
Учреждая госбанк рассматривается и возможность его покупки – Р.Синкявичюс

Подробнее...
default image
В Польше зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

Подробнее...
default image
Прогнозы статистиков: уровень риска бедности в этом году может повыситься

Подробнее...
default image
Интерпол отправит экспертов в Бейрут

Подробнее...
default image
МВД призывает граждан интересоваться действиями при аварии на БелАЭС

Подробнее...
default image
Германия вводит обязательный тест для всех прибывающих из отпусков

Подробнее...
default image
Ивестиции США в базу ВВС в три раза увеличат возможность принимать самолеты – Э.Мисюнас

Подробнее...
default image
В ООН призвали к отмене или ослаблению санкций в условиях пандемии

Подробнее...
default image
ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

Подробнее...
default image
А. Палёнис: потолок для прямых выплат земледельцам – 100 тыс. евро

Подробнее...
default image
Литва не намерена снижать акцизы для малых производителей алкоголя

Подробнее...
default image
В Западную Европу придёт аномальная жара

Подробнее...
default image
Booking.com сократит четверть сотрудников по всему миру

Подробнее...
default image
Генпрокуратура обратилась к Словении с просьбой выдать Литве В. Кучинскаса

Подробнее...
default image
Уволенная вице-министр здравоохранения говорит, что ее совесть чиста

Подробнее...
default image
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

Пока использовано 18% средств плана стимулирования экономики – правительство

Nuotrauka pixabay.com

Из предусмотренных в Плане стимулирования экономики Литвы 4,9 млрд евро на сегодняшний день использовано 863 млн евро — почти одна пятая от всей суммы (17,5%).

Только в последнюю неделю июля было использовано 44,8 млн евро. В среднем за неделю эта сумма увеличивается примерно на 1 проц. пункт, сообщило правительство. 

Выплаты на сохранение рабочих мест и доходов населения за неделю возросли почти втрое: на прошлой неделе выплачено более 26 млн евро: это обусловлено увеличившейся почти в пять раз суммой выплат самозанятым гражданам. Из предназначенных для этого 1,893 млрд евро уже использовано почти 436 млн евро (23%).

Из 1,2 млрд евро, предназначенных для сохранения ликвидности бизнеса, до конца июля использовано более 336 млн евро (28%), а только в последнюю неделю — 16 млн евро.

Из 100 млн евро, отведенных на субсидии малым предприятиям, уже выплачено более 90 млн евро.

Сумма налоговых недоплат достигает почти 700 млн евро — только за последнюю неделю июля она увеличилась на 73 млн евро. Сейчас недоплата налогов не взыскивается более чем с 63 тыс. физических и юридических лиц. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.