Пока использовано 18% средств плана стимулирования экономики – правительство

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Из предусмотренных в Плане стимулирования экономики Литвы 4,9 млрд евро на сегодняшний день использовано 863 млн евро — почти одна пятая от всей суммы (17,5%).

Только в последнюю неделю июля было использовано 44,8 млн евро. В среднем за неделю эта сумма увеличивается примерно на 1 проц. пункт, сообщило правительство.

Выплаты на сохранение рабочих мест и доходов населения за неделю возросли почти втрое: на прошлой неделе выплачено более 26 млн евро: это обусловлено увеличившейся почти в пять раз суммой выплат самозанятым гражданам. Из предназначенных для этого 1,893 млрд евро уже использовано почти 436 млн евро (23%).

Из 1,2 млрд евро, предназначенных для сохранения ликвидности бизнеса, до конца июля использовано более 336 млн евро (28%), а только в последнюю неделю — 16 млн евро.

Из 100 млн евро, отведенных на субсидии малым предприятиям, уже выплачено более 90 млн евро.

Сумма налоговых недоплат достигает почти 700 млн евро — только за последнюю неделю июля она увеличилась на 73 млн евро. Сейчас недоплата налогов не взыскивается более чем с 63 тыс. физических и юридических лиц.