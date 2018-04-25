Пока нет оснований опасаться перехода вируса от норок к людям – А. Вярига

Пока нет оснований опасаться того, что люди могут заразиться коронавирусом от норок, выращиваемых в на зверофермах, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
«Вызывает беспокойство то, что и на литовские фермы добрался вирус, до этого он был выявлен в нескольких других государствах. (…) Но мы видим из опыта международного сообщества, международных организаций, что все же на этом этапе не требуется рекомендаций, каких-то дополнительных мер безопасности», – сказал в пятницу утром А. Вярига в интервью радиостанции LRT.
«Наша ветеринарная служба и Национальный центр общественного здоровья выясняют ситуацию, будут проведены исследования, и тогда можно будет сказать больше. Пока, насколько я наблюдаю за международными рекомендациями, больших оснований для опасений по поводу заражения людей от животных, не дают», – сказал он.
В четверг коронавирус выявлен на ферме норок, в Йонавском районе Литвы. Вирус был выявлен когда были сделаны тесты у внезапно умерших зверьков.
В Литве норки проверялись на коронавирус превентивно, когда на фермах Дании, а затем и Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции были обнаружены вспышки вируса.
По данным службы, в данный момент в 86 литовских хозяйствах содержится более 1,6 млн норок.