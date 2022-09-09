Показатель безработицы 

Фото BNS/ Эгидиюса Янкаускаса

Уровень безработицы в июле в Литве был ниже, чем в среднем в странах Европейского союза (ЕС), сообщает Евростат. Безработица в Литве за год снизилась на 1,2 пункта, а за месяц — на 0,2 пункта, достигнув в июле 5,2%. Без работы были 78 тыс. человек, из них 11 тыс. — молодежь в возрасте до 25 лет.

В среднем в ЕС безработица составляла 6% — на 1,2 пункта меньше, чем год назад, и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад. В Латвии безработица достигла 6,5% – соответственно, на 1,2 и 0,1 пункта ниже, чем год и месяц назад. В Эстонии она составила 5,8% – на 0,2 пункта ниже, чем год назад, и на 0,1 пункта ниже, чем месяц назад. По предварительным данным, во всем ЕС работы не было у 12,9 млн человек, а среди молодежи до 25 лет уровень безработицы составил 14%.