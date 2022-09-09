Актуально для проживающих в Литве иностранцев

Лица до 18 лет:

I группа недуга (инвалидности) приравнивается к тяжелой степени недуга

II группа недуга (инвалидности) приравнивается к средней степени недуга

III группа недуга (инвалидности) приравнивается к легкой степени недуга

Лица старше 18 лет, не достигшие возраста получения пенсии по старости:

I группа недуга (инвалидности) приравнивается к уровню трудоспособности в 20 %

II группа недуга (инвалидности) приравнивается к уровню трудоспособности в 35 %

III группа недуга (инвалидности) приравнивается к уровню трудоспособности в 45 %

Лица, достигшие возраста получения пенсии по старости:

I группа недуга (инвалидности) приравнивается к высокому уровню специальных потребностей

II и III группы недуга (инвалидности) приравниваются к среднему уровню специальных потребностей

Приравнивание или установление недуга:

Если у украинца есть документ, подтверждающий установленную в отношении него в его стране группу недуга (инвалидности), в таком случае установленная в отношении него в Украине группа недуга (инвалидности) может быть приравнена к степени недуга, уровню трудоспособности и специальных потребностей в Литве. Лицо в Службу установления недуга и трудоспособности должно предоставить выданную консульским учреждением Украины в Литве справку об установленной в отношении него группе недуга (инвалидности).

Также лицо может обратиться в СУНТ в общем порядке по вопросу установления степени недуга, уровня трудоспособности и специальных потребностей в соответствии с правовыми актами Литвы. В данном случае не имеет значения, установлена ли в Украине в отношении украинца группа недуга (инвалидности), однако важно иметь направление от семейного врача для установления недуга.

Как разъясняет Содра, подать заявление на получение социальной пенсии по утраченной трудоспособности может лицо, прибывшее из Украины, которому было предоставлено убежище или временная защита в Литовской Республике, и должно соответствовать следующим условиям:

должен быть выдан временный вид на жительство в Литве;

место жительства должно быть декларировано в Литве или лицо должно быть поставлено на учет жителей, не имеющих своего места жительства (пенсионные выплаты не выплачиваются, если место жительства не задекларировано, а также если лицо не было поставлено на учет жителей, не имеющих своего места жительства).

Лицо для установления степени трудоспособности должно обратиться в Службу по установлению недуга и трудоспособности и предоставить в Содру следующие документы о стаже работы (если таковые имеются):

документы, подтверждающие стаж, накопленный до 31 декабря 1993 г. (трудовую книжку, справки о стаже, выданные с прежних мест работы или архивов и др.);

военное свидетельство (если вы проходили военную службу до 31.12.1994 г.);

свидетельство о браке или разводе (если фамилия была изменена и в документах, подтверждающих стаж, указана предыдущая фамилия).

Вы должны иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Заявление на получение выплаты можно заполнить в отделе Содры.

Как сообщают неправительственные организации, из-за разрушенных в Украине коммуникаций, системы отопления, водопровода и т.д. в холодное время года может увеличиться поток беженцев из этой страны.

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене отметила, что, если осенью увеличится число беженцев из Украины, им не смогут оказать такие же хорошие условия, какие удавалось обеспечить до сих пор.

Министр обратила внимание на то, что в таком случае беженцев придется поселять в школах, в неиспользуемых помещениях медицинских учреждений и т.д. «Сейчас центр приема беженцев — это то ведомство, которое будет заботиться о людях, если они будут приезжать в холодное время года», – сказала LRT М. Навицкене.

М. Навицкене сказала, что в таких учреждениях можно будет поселить около 25 000 беженцев. «Мы сейчас проводим инвентаризацию, ездим по муниципалитетам, смотрим, как эти здания можно отапливать, сколько дополнительных вещей можем предоставить — кроватей, пледов, чтобы знать, если потребуется. Но это уже не будет такое удобное жилье, это будет теплый кров, теплая кровать, горячая еда, это мы сможем предоставить, если зимой в Литву прибудет много беженцев», – заметила министр. «Я верю, что, сплотившись, мы можем помочь людям, но вряд ли это можно будет назвать качественной интеграцией, скорее, это будет кратковременный приют, чтобы у людей была крыша над головой», – сказала она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ