Полиция Литвы может прибегнуть к более жестким мерам контроля

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Полиция Литвы заявила, что может прибегнуть к более жестким мерам контроля общественного пространства, где собираются много людей, чтобы обеспечить соблюдение условий карантина и замедлить распространение коронавируса, сообщает BNS.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела утверждает, что люди, собирающиеся в группы в парках, зонах отдыха, дворах, вместе играющие дети создают риск, и должностным лицам придется принимать «волевые решения», если ситуация не изменится.

«Не все осознают угрозы. Мы видим дворы, полные детей, видим заполненные общественные пространства, туристические места вокруг Вильнюса, где достаточно много граждан», – заявил в правительстве на минувшей неделе глава полиции.

«Следует еще раз четко объяснить жителям, что самоизоляция не означает, что дети где-то гуляют, находятся в публичных пространствах или с другими людьми, это означает, по сути, пребывание на закрытых территориях. Если это не произойдет, то, вероятно, также придется принимать определенные волевые решения», – предупредил Р. Пожела.

Людям, вернувшимся из-за границы, которые обязаны находиться в двухнедельной изоляции, можно ходить только туда, где они не встретят других людей. Всем другим предлагается выбирать отдаленные места, где есть условия для сохранения двухметровой дистанции, детям нельзя играть в контактные игры.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что если жители не понимают, что такое самоизоляция, что публичные пространства, прогулочные тропы и парки — это не подходящие места для самоизоляции, то будут приняты жесткие меры. Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене сказала, что на улицах будет патрулировать в два раза больше полицейских.

Представитель Департамента полиции по связям со СМИ Рамунас Матонис сообщил BNS, что более строгие меры могут быть применены, если такое решение примет глава Оперативного центра экстремальных ситуаций министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Ежедневно полиция получает несколько сотен сообщений о возможных нарушениях режима карантина и самоизоляции в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ