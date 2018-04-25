Социальная сфера в период экстремальной ситуации

Фото pixabay.com

Министерство социальной защиты и труда отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях, о выплатах пособий в период экстремальной ситуации.

— Из-за коронавируса закрываются детские сады, школы. Как обеспечить уход за ребенком?

— Дети в возрасте до 6 лет или дети-инвалиды не должны оставаться одни, уход, заботу о них должны обеспечить взрослые или подростки старше 14 лет. Это означает, что ученики уже могут быть дома одни, а детсадовцы и дошкольники будут нуждаться в уходе взрослых.

БЮЛЛЕТЕНЬ. Когда в образовательном учреждении объявляется режим контроля инфекционных заболеваний (карантин), родители или опекуны детсадовцев, дошкольников и учеников начальных классов могут подать заявление на получение справки о нетрудоспособности по уходу за ребенком на срок, не превышающий 14 календарных дней. В течение этого периода «Содра» выплачивает пособие по болезни в размере 65,94 процента от зарплаты «на бумаге».

ОТПУСК. Родители или опекуны могут попросить у своего работодателя отпуск – ежегодный оплачиваемый или неоплачиваемый.

— Если только что закончился оплачиваемый бюллетень по уходу за ребенком или болезни одного из родителей, возможно ли получить бюллетень по уходу за ребенком, когда ребенок здоров, но в образовательных учреждениях установлен режим инфекционного контроля?

— Да, поскольку причина нетрудоспособности другая, то есть по окончании бюллетеня по болезни можно получить бюллетень из-за необходимости ухаживать за детсадовцем, дошкольником или учеником начальной школы.

— Какую личную информацию работодатель имеет право спросить у своих сотрудников при объявлении чрезвычайной ситуации с коронавирусом?

-Был ли человек за границей;

— был ли человек в контакте с человеком, путешествовавшим за границей или больным коронавирусом;

— находится ли человек дома из-за карантина (без объяснения причин) и какой период карантина;

— болен ли человек (без указания конкретного заболевания или другой причины).

Работодатель имеет право спросить своих сотрудников, есть ли у них симптомы коронавируса или установлен диагноз COVID-19. Эта информация важна для работодателя при оценке необходимости дополнительных мер защиты, таких, как требование о том, чтобы сотрудники, которые работали вместе или которые были в контакте с больным человеком, прошли карантин, предоставить возможность работать дистанционно или пройти медицинское обследование и др.

— Из-за коронавируса закрываются учебные заведения, кинотеатры, спортивные клубы и другие места отдыха или развлечений. Как работникам будут платить, когда они не работают?

— Даже после закрытия учреждений работа не всегда прерывается, особенно если она не предполагает частого непосредственного контакта с человеком. В настоящее время существуют следующие варианты:

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА. По возможности работодатель должен разрешать сотрудникам работать дистанционно. В это время выплачивается заработная плата, оговоренная трудовым договором.

В других случаях работодатель также может выполнить такую просьбу работника и даже сам предложить работать дистанционно.

БЮЛЛЕТЕНЬ ВОСПИТЫВАЮЩИМ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА. Когда учебное заведение объявляет режим инфекционного контроля, родители или опекуны детсадовцев, дошкольников и учеников начальной школы могут подать заявление на получение справки о нетрудоспособности не более чем на 14 календарных дней. В течение этого периода «Содра» выплачивает пособие по болезни в размере 65,94 процента от зарплаты «на бумаге».

ПРОСТОЙ. В случае если работодатель считает ситуацию чрезвычайной, решает сам остановить бизнес, а работники не могут работать дистанционно, тогда применяются положения Трудового кодекса о простоях.

Если простой объявлен на неопределенный период или более 3 рабочих дней, работнику выплачивается 40 процентов от суммы среднемесячной зарплаты с четвертого дня. За первый день простоя работнику выплачивается его средняя заработная плата, за второй-третий дни — 2/3 его средней заработной платы (если требуется присутствие на работе). За месяц простоя работнику не может быть выплачена заработная плата ниже минимальной месячной заработной платы (при условии, что в его трудовом договоре оговорена полная занятость).

— Нужно ли закрывать двери центров для детей, молодежи, инвалидов и пожилых людей?

— Да, правительство и Государственный центр по чрезвычайным ситуациям с 13 по 27 марта запретил работу дневных центров.

В течение этого периода работа сотрудников таких центров должна быть организованна таким образом, чтобы поощрять их выполнять работу неконтактного характера и за это им выплачивать установленную заработную плату.

— Могу ли я отказаться от командировки, когда правительство и Государственный центр по чрезвычайным ситуациям рекомендуют не выезжать за границу?

— В настоящее время в соответствии с Трудовым кодексом, положениями Закона о безопасности и гигиене труда, принципами трудового права и конституционным принципом безопасных и здоровых условий труда работник может отказаться от поездок в командировки (как в охваченные коронавирусом, так и незатронутые страны). Эксперты полагают, что, поскольку в аэропортах собирается большое количество людей из разных стран, существует повышенный риск коронавирусной инфекции. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда в чрезвычайных ситуациях является бесспорным приоритетом.

— Когда я могу попросить своего работодателя дать мне возможность работать дистанционно?

— Просить работодателя о возможности работать дистанционно можно во всех случаях, даже не при коронавирусе. Согласно Трудовому кодексу, дистанционная работа предоставляется по просьбе работника или по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель, учитывая особенности организации труда, оценивает, может ли он создать условия для дистанционной работы. Оцениваются функции, выполняемые работником, их особенности и то, насколько дорогостоящей для работодателя будет дистанционная работа.

— Вернулся из стран, охваченных коронавирусом, поэтому изолирован на 14 дней. Нет возможности работать удаленно, поэтому необходим бюллетень. Куда обращаться? Нужно ли идти к семейному врачу?

— Все, что вам нужно сделать, это позвонить своему врачу, и он оформит вам электронное свидетельство о нетрудоспособности. Важно, чтобы человек заполнил форму, доступную на веб-сайте Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) по адресу http://nvsc.lrv.lt/covid-19, прежде чем обращаться к семейному врачу. Это означает, что не нужно ждать, пока ваш врач получит направление от NVSC.

— Ребенок посетил очаг коронавируса без родителей — с другими людьми. Теперь он должен быть изолирован на 14 дней. Могут ли родители, бабушки и дедушки, которые заботятся о ребенке, получить бюллетень?

— Одинокий родитель, усыновитель, бабушка и дедушка или опекун, ухаживающие за детьми в возрасте до 14 лет, которые посетили районы, пораженные коронавирусом, также могут получить бюллетень на 14 дней. В этом случае вам необходимо заполнить форму на веб-сайте http://nvsc.lrv.lt/covid-19 и проконсультироваться с семейным врачом.

— Буду ли я получать пособие по нетрудоспособности за самоизоляцию? В каком размере?

— Когда работающий человек получает бюллетень, пособие по болезни выплачивается по той же ставке, что и при любом другом заболевании, — 62,06 процента от зарплаты «на бумаге».

Родителям, ухаживающим за детьми в случае их болезни или изоляции, выплачивается пособие в размере 65,94 процента от зарплаты «на бумаге». Пособие в таком же размере выплачивается родителям детсадовцев, дошкольников и учеников начальных классов, если в учебных заведениях объявлен режим борьбы с инфекционными заболеваниями.

— Кто позаботится о моем ребенке, если попаду в карантин?

— Если нет необходимости изолировать самого ребенка (не контактировал с изолируемым человеком, не посещал районов вспышки коронавируса), другой родитель должен заботиться о ребенке. Если это невозможно – другие лица по выбору родителей.

Родители имеют право обратиться в муниципальную администрацию по месту жительства для временного ухода за ребенком по просьбе родителей. Если нет людей, которые могли бы заботиться о ребенке, Государственная служба защиты прав и усыновления ребенка будет уведомлена, она и примет решение о необходимости обеспечения безопасных условий для ребенка.

— Нужно ли уведомлять работодателя о нетрудоспособности после возвращения из зон, охваченных коронавирусом?

— Трудовой кодекс предусматривает, что стороны трудового договора обязаны своевременно уведомлять друг друга о любых обстоятельствах, которые могут оказать существенное влияние на заключение, исполнение или расторжение договора. Кроме того, работодатели и работники должны действовать добросовестно, сотрудничать и не злоупотреблять своими правами. Хотя обязанность сообщать о нетрудоспособности прямо не упоминается в Трудовом кодексе, взаимоотношения между работником и работодателем предполагают, что работодателю необходимо знать, почему его работник отсутствует. Поэтому как больные, так и те, кто возвращается из зараженных районов и получают бюллетень, должны информировать своего работодателя о том, что они не вернутся на работу из-за болезни или карантина.

— Работодатель по электронной почте распространил письмо, запрещающее выезжать на отдых за границу. Имеет ли он на это право?

— Работодатель из-за угрозы вируса не может запретить использовать ежегодный отпуск (будь-то путешествие за границу или нет). Работодатель может отказать в предоставлении отпуска по другим объективным причинам (например, утверждая, что этот период является очень интенсивным с точки зрения организации труда и требует, чтобы сотрудники работали). Тем не менее, работодатель не имеет права давать рекомендации работникам не посещать определенные страны из-за угрозы вируса.

— Какие дополнительные защитные меры должен предпринять работодатель для обеспечения безопасности здоровья на работе в условиях объявленной ​​чрезвычайной ситуации из-за коронавируса?

— В случае угрозы коронавируса работодатели должны принять дополнительные защитные меры. Рекомендуется следовать рекомендациям Государственной инспекции труда:

— обеспечить регулярную вентиляцию/проветривание помещений не менее 5 раз в день;

— обеспечить средства личной гигиены (мыло, бумажные одноразовые полотенца, дезинфицирующие средства для рук) и постоянное их пополнение;

— обеспечить наличие средств личной гигиены (дезинфицирующих средств) на рабочем месте (у центрального входа, у входов в туалеты и в других помещениях с раковинами);

— обеспечить влажную уборку офисных поверхностей (столов, стульев, подоконников) не реже — одного раза в день;

— убедиться, что туалеты и их дверные ручки дезинфицируются как минимум 5 раз в день;

— информировать сотрудников о применении мер личной гигиены в часто посещаемых и видимых местах (например, размещение информации на входах). Список всех рекомендаций на сайте Государственной инспекции труда.

Каждый работник должен быть обеспечен достойными, безопасными и здоровыми условиями труда, как того требует Закон о безопасности и гигиене труда. Рабочее место каждого работника должно быть безопасным для здоровья, оснащено в соответствии с требованиями законодательства о безопасности и гигиене труда, а работа должна быть организована в соответствии с требованиями сопутствующих нормативных актов.

— Могу ли я отказаться работать, если после объявления экстремальной ситуации из-за коронавируса работодатель не принимает никаких дополнительных мер безопасности и охраны здоровья (нет дезинфицирующих средств, защитных масок, дополнительно не дезинфицируются помещения и т. д.)?

— Работник имеет право отказаться от работы, если есть угроза его безопасности и здоровью, если он не был проинструктирован по технике безопасности, не предусмотрены средства коллективной защиты или средства индивидуальной защиты.

В случае угрозы безопасности или здоровью работник имеет право уволиться с работы и немедленно письменно уведомить руководителя подразделения и лицо, представляющее работодателя, о причинах отказа от работы. Мотивированный отказ работника от такой работы не может рассматриваться как нарушение его служебных обязанностей.

Работа должна быть остановлена, если рабочая среда вредна для здоровья либо угрожает жизни работников. В связи с объявленной в Литве экстремальной ситуацией из-за коронавируса и в случае риска для здоровья или жизни работников работодатели должны принять дополнительные защитные меры или приостановить текущую работу. В данном случае работникам за этот период должна быть выплачена их средняя заработная плата.

— Что делать, если работодатель и работник не договариваются о мерах защиты во время экстремальной ситуации из-за коронавируса?

— В тех случаях, когда условия труда вредны, а здоровье или жизнь работников находятся под угрозой, работодатель должен принять дополнительные меры защиты или приостановить работу, а работники имеют право отказаться от работы.

Если Комитет по безопасности и гигиене труда или представители работников просят руководителя подразделения или другого представителя работодателя прекратить работу, а работодатель не соглашается, представитель работников должен уведомить об этом Государственную инспекцию труда. Инспектор по труду, оценив состояние безопасности и гигиены труда, может принять решение приостановить работу и составить требование представителю работодателя.

Если запрос инспектора не удовлетворен, он имеет право обратиться за помощью в полицию, чтобы приостановить работу и распустить персонал учреждения. До тех пор, пока требование о прекращении работы не будет выполнено, работники, чья безопасность и здоровье находятся в опасности, имеют право прекратить работу и покинуть рабочие места.

— Что должен делать работодатель, если работник приходит на работу, хотя, насколько работодателю известно, тот прибыл из стран или регионов мира, охваченных коронавирусом?

— Рекомендуется работникам, которые недавно ездили в районы, затронутые коронавирусом, предоставить ​​возможность работать дистанционно из дома, если это возможно, в течение 14 дней после их возвращения. Когда невозможно организовать работу дистанционно, работник может обратиться в Национальный центр общественного здравоохранения, который организует выдачу бюллетеня.

Подготовлено по материалам литовских СМИ