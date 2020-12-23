Полиция возобновит контроль на дорогах, Кабмин скорректирует ограничения передвижения

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

С целью реализации запрета на передвижение населения между самоуправлениями без важной причины в среду полиция возобновляет контрольные посты на подступах к центрам самоуправлений.

Массовые проверки автомобилей вновь начнутся с 13 часов.

В это же время правительство рассмотрит возможность разрешить передвижение жителей между городами и районами. Полиция утверждает, что много жителей городов связаны с районами и наоборот, также это было бы превенцией транспортных пробок и помогло бы сэкономить полицейские ресурсы во время контроля.

Правительству предлагается рассмотреть проект постановления об отграничении количества людей в одном автомобиле, чтобы во время карантина в одном автомобили могли находиться только члены одной семьи или домашнего хозяйства или не более двух не проживающих вместе лиц.

С целью контроля над распространением коронавируса до 3 января правительство запретило не обязательные передвижения между самоуправлениями.

Массово полиция будет проверять автомобили в выходные и праздничные дни.

Оборудованные в среду контрольные пункты будут действовать до конца недели.

Полиция призывает путешественников предоставлять документы, подтверждающие право на передвижение.

Люди могут передвигаться в целях работы, похода к врачу или на похороны.