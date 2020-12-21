В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества — снег

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В ближайшие дни и в праздничный период синоптики страны прогнозируют плюсовую температуру, мокрый снег, метель, сильный ветер, а на второй день Рождества, в субботу, придет более холодная зима со снегом.

По данным Гидрометеорологической службы Литвы, в понедельник активный атлантический циклон принесет еще более теплый воздух и много осадков.

Во вторник вечером кое где будет небольшой дождь, местами образуются гололед. Подует юго-западный, южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем — будет много осадков, ветер будет южный, юго-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.

В ночь на среду, 23 декабря, во многих местах пойдет мокрый снег, переходящий в дождь, днем ​​будет небольшой дождь. Ночью будет дуть западный ветер 8–13 метров в секунду, у взморья порывы будут достигать 15–17 метров в секунду, днем ​​ветер ослабнет до 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла и днем — от 2 до 7 градусов.

В четверг, в канун Рождества, во многих местах прогнозируются осадки, более интенсивные — в южных районах.

Местами туман, гололед. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, температура ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов и днем — от 0 до 5 градусов.

В пятницу, в рождественскую ночь, местами пройдут небольшие осадки, образуется гололед. Ветер будет северо-западный, северный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градуса тепла, днем — 0-4 градуса тепла.

Во второй день Рождества, в субботу, будет много снега. Ночью ветер будет северо-западным, 6-11 метров в секунду на западе, 8-13 метров в секунду на юго-западе и до 15 метров в секунду на берегу моря. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ​​- от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, самым холодным днем рождественских праздников был 26 декабря 1996 года в Укмерге, тогда термометр показал 32 градуса мороза. Самым теплым праздничным днем был 26 декабря 2016 года в Кибартай, когда температура достигла 9,8 градуса тепла.

Информация ЛК по сообщению BNS