Политики: Россия может проверять возможности Калининграда по обеспечению газом

Эксперт Национальной ассоциации энергетики Литвы (НАЭЛ) Ритас Стасялис был склонен согласиться с позицией, что в Калининграде проходят похожие испытания, однако, скорее всего, не всей системы.

«Думаю, что очень похоже на первый вариант, что испытываются запасы в хранилищах, понятно, не вся система, так как этот их ПРГУ (судно-газовоз природного сжиженного газа (ПСГ) – BNS) сейчас у берегов Африки и, скорее всего, он не скоро из Африки прибудет, чтобы они вновь пробовали сжиженный газ. А больше показателей как бы и нет, которые указывали бы на более серьезные дела», — сказал Р. Стасялис BNS.

По данным порталов myshiptracking.com, marinetraffic.com и vesselfinder.com газовоз-хранилище ПСГ «Маршал Василевский» в настоящее время находится у западного берега Южной Африки, недалеко от Кейптауна.

Эксперт по вопросам энергетики Видмантас Янкаускас утверждает, что всё возможно, если Россия хочет обеспечить готовность энергетической системы Калининграда.

«Знаете, как они себе представляют: что если Литва задумает им помешать (…), так как в Калининграде они сделали альтернативную систему поставок, тот газовоз, то им, должно быть, просто интересно проверить, как это работает», — сказал BNS В. Янкаускас.

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам консерватор Жигимантас Павилёнис заявил, что возможны и технические проблемы в Калининграде, однако не будет странным, если прекращение транзита используется как геополитический вопрос.

«Как известно, Россия очень любит использовать эти энергетические рычаги для решения геополитических проблем. Я наблюдаю активизировавшиеся СМИ, видимо, кто-то их стимулирует, нападки звучат и в отношении нашего министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса по поводу отказа от закупок электроэнергии БелАЭС», — сказал BNS Ж. Павилёнис.

Он не исключил, что ситуация с газовым транзитом связана и с прокладываемым в настоящее время по дну Балтийского моря российским газопроводом «Северный поток 2» / Nord Stream 2, по поводу которого идут острые дискуссии в Европе.

Р. Стасялис склонен полагать, что темы Белорусской АЭС (БелАЭС) и «Северного потока 2» / Nord Stream 2 сопровождающий, естественный фон для ситуации с газовым транзитом в Калининград, тем более, что в действующем до 2025 года договоре с «Газпромом» предусмотрено условие „ship or pay“.

Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник сообщила, что по просьбе российского газового концерна «Газпром» временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации. «Газпром» сообщил, что области достаточно газа из подземных газохранилищ.