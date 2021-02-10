Россия возобновила газовый транзит через Литву в Калининградскую область

Некоторые эксперты и политики в Литве полагали, что таким образом Россия проверяет возможности анклава самостоятельно обеспечивать себя газом.

И всё же, представители правящих предупредила, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и этом может быть сигналом Литве, что не стоит медлить с разработкой стратегических энергетических проектов — синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу.

Договор Amber Grid с «Газпромом» действует до конца 2025 года, согласно договору газ передается по формуле «транспортируй или плати» (англ. „ship or pay“), поэтому литовская компания не несет убытков из-за прекращения передачи газа.