Россия возобновила газовый транзит через Литву в Калининградскую область

Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, подтвердил оператор магистральных газопроводов Литвы Amber Grid.
«Подача газа в Калининград полностью возобновлена», — сообщила BNS представитель Amber Grid Лаура Шебекене.
Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник утром сообщила, что по просьбе российского газового концерна «Газпром» временно остановлен транзит газа через Литву в Калининградскую область Российской Федерации. Газ в российский анклав у Балтийского моря подается из Беларуси транзитом через Литву.
«Газпром» сообщил, что потребности области в природном газе полностью удовлетворяются запасами подземных хранилищ Калининградской области.
Некоторые эксперты и политики в Литве полагали, что таким образом Россия проверяет возможности анклава самостоятельно обеспечивать себя газом.
И всё же, представители правящих предупредила, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и этом может быть сигналом Литве, что не стоит медлить с разработкой стратегических энергетических проектов — синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу.
Договор Amber Grid с «Газпромом» действует до конца 2025 года, согласно договору газ передается по формуле «транспортируй или плати» (англ. „ship or pay“), поэтому литовская компания не несет убытков из-за прекращения передачи газа.