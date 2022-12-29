Положительная оценка евро в Литве возросла до 68%

Главный экономист Отдела денежной политики БЛ Линас Юркшас говорит, что положительное отношение к евро в Литве увеличилось после оценки преимуществ общего экономического и валютного союза перед лицом войны России против Украины.

«Вероятно, что самой важной причиной рост положительного отношения литовцев к евро является оценка важности геополитической безопасности. После начала российской агрессии в Украине часть литовского населения вновь осознала преимущества западного демократического мира. Нахождение в едином экономическом и валютном союзе не является исключением. (…) Значительно увеличилась доля литовцев, которые чувствуют себя в большей степени европейцами благодаря евро — по этому признаку мы стали одним из лидеров еврозоны», — сказал Юркшас для пресс-релиза БЛ.

Он отмечает, что за восемь лет пребывания в еврозоне оценка жителей Литвы колебалась, но с 2017 года фиксируется устойчивый рост числа литовцев, положительно оценивающих эту валюту.

Во всей еврозоне наиболее положительно к единой валюте относится население Финляндии (81%), Ирландии (80%), Мальты, Словении и Эстонии (78%), наименее положительно — Кипра (59%), Люксембурга (61%), Италии (63%) и Латвии (67%).

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