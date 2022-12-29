В Венгрии десятки латвийских водителей задержаны за ввоз нелегалов в Евросоюз

Есть также несколько человек, задержанных в этом году в других странах. Но в основном есть информация только о самом факте задержания, а не о причине, и данные неполные.

Завербованным — от 20 до 40 лет, они из разных регионов Латвии и с разным уровнем доходов.

Большинство не знали, что они причастны к совершению преступления.

Представитель Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите заявила: «Эти вербовщики здесь их тоже обманули, они сказали, что вы не говорите на местном языке страны, поэтому с вами будут обращаться более мягко, вас депортируют. Наказаний не будет. Их просто обманули, и они тоже в это поверили. Конечно, не исключено, что кто-то был в курсе. Знал точно, в чем заключается работа. Потому что есть один случай, когда водитель перевозил мигрантов не менее 10 раз».

Министерство иностранных дел следит за тебе, чтобы задержанные,могли связаться со своими родственниками, чтобы у них был назначенный Венгрией адвокат и переводчик, и чтобы с ними обращались не хуже, чем с местными заключенными. Были жалобы от задержанных на плохое питание и медицинское обслуживание, но их удалось решить. Теперь им предстоит предстать перед судом и тогда можно просить отбыть наказание в Латвии, но судебный процесс может быть не быстрым.

«Учитывая, что рекрутами являются не только граждане Латвии, но и граждане других стран, поэтому нагрузка на всю систему, на систему правоохранительных органов высокая. И поэтому эти судебные процессы могут затянуться», — пояснила Эглите.

Предполагаемое наказание в Венгрии, например, составляет от 2 до 8 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел приглашает лиц, оказавшихся в чрезвычайной ситуации за границей, обращаться к круглосуточному дежурному Консульского отдела МИД по телефону: +371 26337711 или по электронной почте: palidziba@mfa.gov.lv. В то же время тем, чьи родственники пропали без вести за границей, предлагается связаться с ближайшим отделением государственной полиции.