Польша начала вывод своих войск из Афганистана — Дуда

Польша начала выводить свой военный контингент из Афганистана в рамках миссии НАТО. Военное присутствие длилось 20 лет. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в Twitter.

«В соответствии с решениями союзников, мы решили не продлевать миссию польского военного контингента в Афганистане. В конце июня, спустя 20 лет, мы завершим военное участие в крупнейшей операции НАТО в истории», — написал глава государства.