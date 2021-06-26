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Польша начала вывод своих войск из Афганистана — Дуда

Photo by mrpips_rp on Foter.com / CC BY-ND

Польша начала выводить свой военный контингент из Афганистана в рамках миссии НАТО. Военное присутствие длилось 20 лет. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в Twitter.

«В соответствии с решениями союзников, мы решили не продлевать миссию польского военного контингента в Афганистане. В конце июня, спустя 20 лет, мы завершим военное участие в крупнейшей операции НАТО в истории», — написал глава государства.

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Он добавил, что первые польские солдаты вернутся в страну уже вечером в четверг, 24 июня.

Напомним, что организованный вывод войск НАТО из Афганистана начался в конце апреля. Позже стало известно, что на 1 июня США вывели треть воинского контингента из Афганистана.

korrespondent.net

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