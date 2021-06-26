ВОЗ впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации и впервые признала, что от коронавируса можно вакцинировать детей. Информация об этом появилась на сайте ВОЗ.
Как указано в документе, прививочная кампания должна проходить не в срочном порядке, если дети не входят в группу риска. Как правило, они переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. Приоритет при вакцинации должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.
Также консультативная группа экспертов организации пришла к выводу, что вакцина против коронавируса Pfizer и BioNTech подходит для детей от 12 лет и старше.
«Детям в возрасте от 12 до 15 лет, которые находятся в категории высокого риска, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами вакцинации», – говорится в обновленных рекомендациях.
Напомним, в начале июня Китай одобрил экстренное использование вакцин Sinovac для детей в возрасте от трех лет и стал первой страной, предлагающей COVID-инъекции маленьким детям.korrespondent.net