ВОЗ впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID

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Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации и впервые признала, что от коронавируса можно вакцинировать детей. Информация об этом появилась на сайте ВОЗ.

Как указано в документе, прививочная кампания должна проходить не в срочном порядке, если дети не входят в группу риска. Как правило, они переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. Приоритет при вакцинации должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.