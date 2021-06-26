В первом квартале жители Литвы путешествовали меньше

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В первом квартале этого года за границу путешествовали 40,2 тыс. жителей страны, или на 84% меньше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, в поездку с ночевкой по Литве в январе-марте этого года отправились 441,9 тыс. жителей, что на 4,6% меньше, чем в январе-марте 2020 года.

В первом квартале туристы из Литвы потратили за границей 25,2 млн евро – на 85% меньше, чем за тот же период прошлого года. Один житель страны в среднем потратил за границей 498 евро, сообщил Департамент статистики.