В первом квартале жители Литвы путешествовали меньше

В первом квартале этого года за границу путешествовали 40,2 тыс. жителей страны, или на 84% меньше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, в поездку с ночевкой по Литве в январе-марте этого года отправились 441,9 тыс. жителей, что на 4,6% меньше, чем в январе-марте 2020 года.
В первом квартале туристы из Литвы потратили за границей 25,2 млн евро – на 85% меньше, чем за тот же период прошлого года. Один житель страны в среднем потратил за границей 498 евро, сообщил Департамент статистики.
Количество поездок за границу сократилось на 85,3% до 50,6 тыс. евро.
Чаще всего путешествовали в Египет (6,8 тыс. – 13,4% всех поездок), в Норвегию (5,9 тыс. – 11,7%), Соединенное Королевство (4,9 тыс. – 9,7%), Латвию (4 тыс. – 7,9%), Польшу (3,8 тыс. – 7,5%) и Швецию (3,6 тыс. – 7,1%).
Жители Литвы, путешествовавшие по стране, в первом квартале потратили 31,2 млн евро.