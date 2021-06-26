В ООН перечислили разрушительные последствия климатических изменений

В Организации Объединенных Наций назвали главные сокрушительные последствия, которые постигнут человечество из-за изменения климата и глобального потепления, в частности. Соответствующая информация обнародована в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН, пишет AFP.
Отмечается, что спустя 30 лет мир может постичь вымирание из-за широкого распространения болезней, невыносимой жары, обрушения экосистем и разрушения городов повышением уровня воды в морях.
При этом, ситуация не улучшиться, даже если люди уменьшат выбросы парниковых газов — главного провокатора потепления на планете.
Эксперты утверждают, что при потеплении на 1,1 градуса по Цельсию климат уже меняется в корне. А повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию приведет к необратимым последствиям. Не смогут адаптироваться коралловые рифы.
К 2050 году хронический голод постигнет десятки миллионов людей. В течение десятилетия 130 миллионов жителей планеты окажутся на грани бедности.
Также к этому периоду все прибережные районы мира окажутся в наводнении.
А 350 миллионов горожан пострадают от нехватки воды из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия. 410 миллионов, если потепление повысится на два градуса.
Последний фактор спровоцирует таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктики, что поднимет воду в океанах на 13 метров. Это — точка невозврата.
Более того, Восточная Бразилия, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье, центральный Китай и береговые линии повсюду пострадают от засухи, волн тепла, циклонов, лесных пожаров и наводнений.
Во избежание таких последствий в ООН призывают мир сохранять и восстановливать экосистемы голубого углерода — ламинарии и мангровые леса. Они увеличивают запасы углерода, а также рекомендуют переходить на более растительную диету.
Напомним, ранее в Организации заявили, что засуха может «превратиться в следующую пандемию» — риски растут вместе с потеплением.korrespondent.net