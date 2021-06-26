В ООН перечислили разрушительные последствия климатических изменений

При этом, ситуация не улучшиться, даже если люди уменьшат выбросы парниковых газов — главного провокатора потепления на планете.

Эксперты утверждают, что при потеплении на 1,1 градуса по Цельсию климат уже меняется в корне. А повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию приведет к необратимым последствиям. Не смогут адаптироваться коралловые рифы.

К 2050 году хронический голод постигнет десятки миллионов людей. В течение десятилетия 130 миллионов жителей планеты окажутся на грани бедности.

Также к этому периоду все прибережные районы мира окажутся в наводнении.

А 350 миллионов горожан пострадают от нехватки воды из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия. 410 миллионов, если потепление повысится на два градуса.

Последний фактор спровоцирует таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктики, что поднимет воду в океанах на 13 метров. Это — точка невозврата.

Более того, Восточная Бразилия, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье, центральный Китай и береговые линии повсюду пострадают от засухи, волн тепла, циклонов, лесных пожаров и наводнений.

Во избежание таких последствий в ООН призывают мир сохранять и восстановливать экосистемы голубого углерода — ламинарии и мангровые леса. Они увеличивают запасы углерода, а также рекомендуют переходить на более растительную диету.

Напомним, ранее в Организации заявили, что засуха может «превратиться в следующую пандемию» — риски растут вместе с потеплением.