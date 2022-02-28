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Польша не исключает возможности закрытия границы с Россией

Фото Пограничная служба Польши

Власти Польши не исключают возможности закрытия границы с РФ. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в утренней программе радиостанции RMF.

Отвечая на вопрос, может ли Польша принять решение о закрытии границы с РФ, представитель польского внешнеполитического ведомства ответил, что «все возможности на столе». «Мы готовы к введению дальнейших санкций, но нужно помнить, что в России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят. Об этом нельзя забывать, нельзя полностью отрезать. Определенные механизмы должны функционировать», — добавил Яблоньский.

Польша граничит с российской Калининградской областью. Протяженность границы по суше составляет 210 км. Существуют четыре автомобильные пункта пропуска, из которых на данный момент функционируют только два.

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