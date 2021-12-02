Польша отвергла предложения Евросоюза по мигрантам

Польша отвергла предложения Еврокомиссии принять временные правовые и практические меры из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью. Об этом сообщает Euractiv в четверг, 2 декабря.
По словам вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, ЕС находится в режиме «тушения пожара», чтобы преодолеть «гибридную угрозу» из Беларуси, направляющей мигрантов к границам ЕС.
В свою очередь Польша назвала предложение «контрпродуктивным», заявив, что с ней не консультировались.
«Комиссия приняла решение, совершенно противоположное тому, что мы предложили. Мы предложили, чтобы ответом на гибридную атаку была возможность приостановки процедур предоставления убежища, а не их продление», — сказал посол Польши в ЕС Анджей Садош.
Как предложила ЕК, у Польши, Литвы и Латвии будет возможность продлить период регистрации заявлений о предоставлении убежища до 4 недель вместо нынешних 3-10 дней. Они также могут применять процедуру убежища на границе для обработки всех ходатайств о предоставлении убежища. Наконец, государства смогут применять упрощенные процедуры для возвращения людей, чьи ходатайства об убежище отклонили.
Напомним, что ранее в ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси. Санкционный пакет опубликуют в официальном журнале ЕС 2 декабря. В этот же день санкции вступят в силу.korrespondent.net