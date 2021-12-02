Польша отвергла предложения Евросоюза по мигрантам

Фото facebook.com/Министерство национальной обороны Польши

Польша отвергла предложения Еврокомиссии принять временные правовые и практические меры из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью. Об этом сообщает Euractiv в четверг, 2 декабря.

По словам вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, ЕС находится в режиме «тушения пожара», чтобы преодолеть «гибридную угрозу» из Беларуси, направляющей мигрантов к границам ЕС.

В свою очередь Польша назвала предложение «контрпродуктивным», заявив, что с ней не консультировались.