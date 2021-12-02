За последние 50 лет число международных мигрантов выросло в три раза

В Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 миллиона до 16 миллионов. Привлекательными государствами для мигрантов являются также Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмигранты и Саудовская Аравия. В Объеденных Арабских Эмиратах 88 процентов населения — международные трудящиеся мигранты.

В целом более 60 процентов людей отправляются в поисках заработка и лучшей жизни в страны Европы и Азии. В Европе проживают 87 миллионов иностранных трудящихся, а в странах Азии — 86 миллионов. За ними следует Северная Америка, где нашли приют 59 миллионов международных мигрантов, что составляет 21 процент всех глобальных миграционных потоков. 9 процентов мигрантов приходятся на Африку и три процента на страны Океании.

Что касается стран происхождения, то 40 процентов международных мигрантов – это выходцы из шести стран Азии: Индии, Китая, Бангладеш, Пакистана, Филиппин и Афганистана. Мексика — на втором после Индии месте по числу выходцев среди международных мигрантов, а Россия – на третьем.

В целом в 2020 году и 2021 году масштабы миграционных потоков несколько сократились на фоне пандемии COVID-19. Многие страны закрыли свои границы, ввели ограничения на международные поездки и ограничения на передвижения внутри. Даже спустя год после начала пандемии треть стран мира сохранили те или иные ограничения на поездки.

Однако, несмотря на пандемию и все связанные с ней ограничительные меры, в 2020 году трудящиеся мигранты отправили на родину около 702 миллиардов долларов США. Это всего на 2,4 процента меньше, чем в 2019 году. В 2020 году больше всего денег своим родным перевели граждане Индии, Китая, Мексики, Филиппин и Египта. Денежные переводы мигрантов из Индии в прошлом году достигли 83 миллиардов долларов, а из Китая 59 миллиардов. Деньги, которые мигранты отправляют на родину, позволяют их семьям покупать еду, одежду, получать образование и медицинскую помощь.

В ООН неоднократно подчеркивали, что мигранты вносят важный вклад в экономику, как стран пребывания, так и стран своего происхождения. В принимающих странах мигранты способствуют решению проблемы нехватки рабочей силы, особенно в производственной сфере и в здравоохранении, а на родину отправляют денежные переводы.

Мигранты, в отличие от беженцев, отправляются в другие страны не потому, что их преследуют или они опасаются за свою жизнь, а для того, чтобы улучшить свою жизнь, найти хорошую работу или получить образование. Большая часть из них использует легальные каналы миграции, но есть и те, кто попал в ту или иную страну незаконно.

В декабре 2018 года в ООН приняли Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Он призван обеспечить управление миграционными потоками в интересах самих мигрантов и государств – как принимающих, так и стран происхождения.

Авторы нового доклада МОМ, отмечая преимущества миграции, но при этом подчеркивают, что речь не идет о массовом переселении – большая часть людей живут и работают в странах, в которых они родились.