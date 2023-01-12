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Дуда объявил о передаче Украине танков Leopard

Фото: Википедия

Власти Польши приняли решение передать Украине роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Об этом сказал польский президент Анджей Дуда на брифинге во Львове в среду, 11 января.

«Мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard 2, который, надеюсь, вместе с другими партиями этих танков, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину», – сказал он.

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Анджей Дуда уточнил, что такое решение в Польше уже принято, но не сообщил подробностей о «танковой» коалиции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет одна передавать Украине танки Leopard – только вместе с союзниками. 

Также сообщалось, что ЕС и НАТО поддерживают предоставление Украине танков Leopard 2.

polskieradio.pl

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