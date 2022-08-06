Польша полностью готова к отопительному сезону

Nuotrauka Evaldo Lasio/ vilnius.lt

Польша заполнила газовые хранилища на 100% и полностью готова к отопительному сезону. Об этом в эфире Polsat News сообщила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

«Мы обеспечены на этот сезон. У нас 100% газа в хранилищах. Все поставки газа, несмотря на то, что происходит с Северным потоком-1, осуществляются. То же самое и с углем», — уточнила она.