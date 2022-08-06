Польша полностью готова к отопительному сезону

Польша заполнила газовые хранилища на 100% и полностью готова к отопительному сезону. Об этом в эфире Polsat News сообщила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.
«Мы обеспечены на этот сезон. У нас 100% газа в хранилищах. Все поставки газа, несмотря на то, что происходит с Северным потоком-1, осуществляются. То же самое и с углем», — уточнила она.
Министр добавила, что Польша гарантированно обеспечена газом до конца 2022 года и последовательно ведет работу по заключению контрактов на 2023 год.
Напомним, в конце мая Польша досрочно разорвала соглашение с Россией о поставках газа, которое было подписано в 1993 году.korrespondent.net