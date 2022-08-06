В Берлине не позволили выставлять разбитую военную технику РФ

Фото: Генштаб ВСУ

В Берлине два оператора музеев хотят открыть выставку уничтоженной военной техники, но заявку отклонили местные власти. Руководство города свой отказ аргументировало тем, что подобная мера неприемлема, ибо якобы касается внешнеполитических интересов Германии. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

«Уничтоженная военная техника России, которая будет выставлена в самом центре Берлина, должна дать возможность людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение», — сказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию.