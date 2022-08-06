В Берлине не позволили выставлять разбитую военную технику РФ

В Берлине два оператора музеев хотят открыть выставку уничтоженной военной техники, но заявку отклонили местные власти. Руководство города свой отказ аргументировало тем, что подобная мера неприемлема, ибо якобы касается внешнеполитических интересов Германии. Об этом пишет Der Tagesspiegel.
«Уничтоженная военная техника России, которая будет выставлена в самом центре Берлина, должна дать возможность людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение», — сказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию.
Мельник добавил, что украинцы шокированы тем, что окружное управление Митте, района Берлина, отклонило эту заявку «с абсолютно надуманным обоснованием». Теперь он требует разрешить проведение выставки и обратился к мэру Берлину Франциску Гиффи.
«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру и районному управлению с просьбой отозвать это удивительное решение и разрешить выставку в Берлине. Это означало бы подлинную солидарность с Украиной», — написал Мельник в Twitter.
Ранее сообщалось о том, что в столицах европейских государств пройдут выставки разбитой в Украине российской военной техники.korrespondent.net