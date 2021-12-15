Польские службы в этом году задержали за пособничество нелегальной миграции 418 человек

Фото Пограничная служба Польши

Польские силовые структуры в текущем году задержали за пособничество нелегальной миграции 418 человек. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская, сообщает ТАСС.

«В этом году мы задержали уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины: их было 88», — сказала Анна Михальская.

Также среди задержанных 56 граждан Грузии, 53 гражданина Сирии, 44 гражданина Польши, 29 граждан Германии. «Среди иностранцев многие располагали немецким видом на жительство», — подчеркнула Анна Михальская.